“본인의 사과와 의지표명 등 관련된 문제” 野 “대통령실 인사전횡 자수 마찬가지”

[헤럴드경제=주소현 기자] 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 김남국 대통령실 국민디지털소통비서관에게 ‘인사 청탁’ 문자를 보낸 데 관해 당은 3일 “매우 부적절하다는 것에 이견은 없다”고 밝혔다.

박수현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 기자들과 만나 문 원내수석부대표의 윤리 문제를 검토할 계획이 있는지 묻는 질문에 “이 문제는 본인의 사과와 의지 표명, 그리고 원내대표의 여러 가지 의견 이런 것들이 관련된 문제라는 인식”이라며 이같이 말했다.

그러면서 “당 대표에게 아직 이 문제에 대해서 말씀을 들어본 바가 없어서 현재 당 지도부의 말씀을 전해드릴 건 없다”고 덧붙였다.

문 원내수석부대표의 입장을 놓고 박 수석대변인은 “의견 표명은 없었다”며 “의지 표명에 달려 있는 게 아니라, (의지 표명)그것이 우선이라는 것이다. 대통령실의 우려 표명도 그런 수준으로 매우 부적절한 처신으로 보고 있는 건 틀림 없다”고 했다.

문 원내수석부대표는 전날 국회 본회의 중 김 비서관에게 자동차산업협회장으로 같은 협회 본부장을 지낸 홍성범 씨를 추천해달라는 취지의 문자를 보내는 장면이 한 언론 카메라에 포착됐다.

해당 사진을 보면 문 원내수석부대표는 김 비서관에게 ‘남국아 우리 중(앙)대 후배고 대통령 도지사 출마 때 대변인도 했다’며 ‘내가 추천하면 강훈식 (비서)실장이 반대할 거니까 아우가 추천 좀 해줘 봐’라고 문자를 보냈다. 이에 김 비서관은 ‘넵 형님, 제가 훈식이 형이랑 현지 누나한테 추천할게요’라고 답했다. 강훈식 대통령실 비서실장과 김현지 제1부속실장에게 전달하겠다는 취지로 풀이된다.

대통령실 대변인실은 이날 공지를 통해 “대통령실은 부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했다”고 밝혔다. 김 비서관이 자동차산업협회장 인사 권한이 없는 강 비서실장과 김 부속실장을 언급한 데 따른 것이다.

야당은 “대통령실 인사전횡이 어떻게 이뤄지는지 국민 앞에 자수서를 쓴 것이나 마찬가지라고 생각한다”며 공세에 나섰다. 주진우 국민의힘 의원은 이날 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 “전날 자정 무렵에 공개됐던 김남국 비서관의 문자는 단순 해프닝으로 볼 수 없다”며 이같이 말했다.

주 의원은 “자동차산업협회장은 대통령실에서 임명하는 직위가 아니라 민간 회원사가 선정하는 자리다. 그런데 그 회장에 대해서 논의했다”며 “(김남국) 디지털소통비서관, 또 김현지 부속실장은 인사에 관여할 수 없는 라인임에도 불구하고 그 통로를 인사가 이뤄졌다는 것을 강하게 추론할 수 있다”고 말했다.

그러면서 주 의원은 대통령실 현안질의, 국정조사·청문회를 주장했다. 주 의원은 “과연 국민이 봤을 때 ‘김현지 부속실장이 얼마나 센 건가’하는 생각을 다 하실 것 같다”며 “이 부분과 관련해 대통령실 현안질의를 해야 한다. 현안 질의로 진상이 규명될 수 없다면 국정조사나 청문회도 불가피하다”고 말했다.