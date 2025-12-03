[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천관광공사가 주관하는 ‘2025 인천개항장 국가유산 야행’이 제19회 피너클 어워드(Pinnacle Awards)에서 3개 부문을 수상했다.

세계축제협회(IFEA World) 한국지부가 주관하는 피너클 어워드 한국대회는 국내에서 열리는 다양한 축제를 대상으로 기획력, 창의성, 운영 완성도 등을 종합 평가하여 우수 축제를 발굴․선정하는 시상식이다.

제19회 대회는 지난 1일부터 2일까지 충청남도 부여군에 위치한 롯데리조트에서 성공적으로 개최됐다.

이번 대회에서 ‘2025 인천개항장 국가유산 야행’은 ▷머천다이즈 금상 ▷홍보디자인물 은상 ▷어린이 프로그램 동상 등 총 3개 부문에서 수상하며 3년 연속 쾌거를 이뤘다.

인천개항장 국가유산 야행은 2024년 국가유산청 ‘10대 대표브랜드 사업’으로 선정돼 국가유산 기반 야간축제의 모범 사례로 자리 잡고 있다.

인천관광공사 유지상 사장은 “10주년을 맞은 올해 축제가 의미 있는 성과를 거두어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 개항장의 역사와 문화를 널리 알리고 시민과 관광객이 함께 만들어가는 지속가능한 축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.