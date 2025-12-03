순천·남인천·포항에 산업맞춤형 교육 인프라 구축 청년 유입 확대·현장 즉시 투입형 인재 양성

[헤럴드경제=김용훈 기자] 숙련 기술자 고령화와 청년층 이탈로 뿌리산업의 인력 공백이 커지는 가운데 한국폴리텍대학이 지역 산업단지 수요에 대응하는 ‘뿌리산업특화교육센터’를 본격 가동한다.

남인천·순천·포항 3개 거점에 약 30억원 규모의 첨단 실습 인프라를 구축해 산업현장에서 즉시 투입 가능한 전문기술 인재를 양성하겠다는 목표다.

3일 순천캠퍼스를 시작으로 남인천(5일), 포항(9일)에서 연이어 개소식이 열린다. 센터는 연 단위 교육을 탈피해 중·단기 집중교육 및 주문식 맞춤교육을 운영하고, 지역 산업단지의 기술 수요를 직접 반영한 실무 중심 프로그램을 제공한다.

순천센터는 광양제철·여수석유화학 산업단지의 수요를 반영해 ‘고도화 용접+비파괴검사(NDT)’ 융합 교육모델로 특화됐다. 기존 특수용접 과정에 가스·배관용접, 레이저 용접, 로봇자동화 용접 등을 추가하고, 금속 조직 분석·정밀화학 설비 진단 과정까지 확대했다.

증강현실(AR)·가상현실(VR) 기반 용접 시뮬레이터도 도입해 실감형 실습 환경을 구축했다.

5일 문을 여는 남인천센터는 표면처리·기계가공·용접·로봇·자동차정비 등 5대 분야를 집중 육성한다. 남동·부평·주안 산단의 3만3000여 제조업체 수요가 높은 도금·신뢰성 검사, CNC가공·정밀측정, 로봇 자동화 등 핵심 공정을 교육한다.

포항센터는 용접·설비보전부터 스마트팩토리, AI 품질검사, 이차전지 교육까지 산업 고도화에 대응하는 융합 프로그램을 운영한다. AI·DX 기반의 로봇용접 장비, AR·VR 용접 시스템, 전기·유압 설비 실습 환경 등을 갖춰 자동화·설비 유지보수 인력 양성에 중점을 둔다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “산업단지 수요 기반의 실무형 교육모델로 고령화로 악화된 제조업 인력난을 해소하겠다”며 “뿌리산업특화교육센터를 통해 청년층 유입을 늘리고 산업 경쟁력 회복에 기여하겠다”고 말했다.