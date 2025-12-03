[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈)는 오는 12일까지 ‘2026년 동계 청년 아르바이트’ 참여자를 모집한다고 밝혔다.

구는 지난 2024년 하계 아르바이트부터 금천구에서는 대학생이 아닌 청년도 참여할 수 있도록 참여 대상을 확대했다. 기존 대학생 아르바이트에 포함되지 못했던 고졸자, 대학 졸업 후 취업을 준비하는 청년, 방송통신대학이나 사이버대학 재학생 등도 지원할 수 있다.

모집인원은 우선선발 15명, 일반선발 35명으로 총 50명이다. 선발된 청년은 구청, 동주민센터, 관련 기관 등에 배치돼 행정 사무보조 업무, 돌봄 업무, 학습지도, 도서 정리 등을 한다.

신청대상은 금천구에 주민등록이 되어 있는, 실제 근무가 가능한 1996년생부터 2007년생까지의 청년(1996년1월1일~2007년12월31일 출생자)이다. 다만, 최근 2년 이내 청년(舊 대학생) 아르바이트로 근무했다면 지원할 수 없다.

‘우선선발’은 국민기초생활수급 또는 차상위 계층으로 지정된 자 혹은 그 자녀, 다문화가정, 자녀 3명 이상 세대, 장애인 본인(장애인복지법상 등록장애인), 북한이탈주민 본인, 국가보훈대상자 본인인 청년을 대상으로 한다.

선발된 근로자는 2026년 1월 5일부터 1월 30일까지 약 4주간 오전 9시부터 오후 9시까지의 시간 중 각 근무지의 일정에 맞춰 1일 5시간, 주 5일 근무한다. 급여는 중식비 포함, 1일 6만605원이며, 근무 일수를 모두 채워 근무하면 약 144만 원을 받는다.

구는 12월 16일 공개 전산 추첨으로 최종 대상자를 선발하고, 금천구청 누리집에 공지할 예정이다. 최종 대상자는 개별 통보될 예정이다.