차세대 한식 셰프 육성 프로젝트 입상작 공식 홈페이지서 공개

[헤럴드경제=김진 기자] CJ제일제당의 차세대 한식 세프 육성 프로젝트인 퀴진케이(Cuisine. K)가 영국 런던에서 ‘K-소스 한식 요리대회’를 성황리에 마무리했다고 3일 밝혔다.

작년에 이어 올해 두 번째로 열린 이번 대회는 영국의 직업교육 및 기업맞춤형 평생교육기관 CCC(Capital City College)와 외교부, 농림축산식품부, 한식진흥원에서 주관했다. 주제는 ‘고추장과 된장을 활용한 캐주얼 한식 요리’다.

본선에 진출한 셰프 11명의 경쟁 끝에 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’ 속 된장 파스타를 선보인 엔젤 엘레마이크 셰프가 우승을 거머쥐었다. 우승자에게는 퀴진케이 로고가 새겨진 고급 나이프 세트가 주어졌다. 3등까지 한식 다이닝 식사권도 제공됐다. 입상한 요리들은 퀴진케이 공식 홈페이지를 통해 공개된다.

대회의 심사위원단은 영국의 유명 한식 셰프들로 꾸려졌다. 미쉐린 1스타 레스토랑 ‘솔잎’(Sollip)의 박웅철 셰프와 만다린 오리엔탈 호텔 레스토랑 ‘솜씨’(Somssi)의 김지훈 셰프를 비롯해 CCC 요리학교의 에밀리 셰프, 박소연 CJ제일제당 Hansik245 팀장 등이다.

CJ제일제당은 퀴진케이 프로젝트를 통해 세계 각국의 한식 요리대회를 지원하며 인재를 발굴할 계획이다. 홍종욱 CJ제일제당 Hansik245팀 프로젝트 담당자는 “K-푸드에 대한 관심이 높아지고 있는 영국에서 한식의 매력을 알리고, 현지 차세대 한식 인재들의 가능성을 엿볼 수 있었던 뜻깊은 시간”이라며 “앞으로도 유망한 한식 영셰프를 발굴하고 육성할 프로그램을 마련할 것”이라고 말했다.