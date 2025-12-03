[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주에 올겨울 첫눈이 내렸다.

3일 광주지방기상청에 따르면 전날 오후 11시 30분께 광주에서 눈이 관측됐다.

눈이 쌓이지 않았더라도 유인관측소에서 맨눈으로 확인한 경우 ‘첫눈’으로 공식 기록된다.

올겨울 광주의 첫눈은 지난해(11월 27일)보다 5일, 평년(11월 29일)보다 3일 늦다.

전남에서는 진도 의신면에서 0.3㎝의 적설이 기록됐다.

3∼4일 예상 적설량은 광주·전남 중부내륙 1㎝ 안팎, 전남 서해안 1∼5㎝, 전남 북부서해안 3∼8㎝다.

3일 새벽 영광에는 대설 예비특보가 내려지는 등 전남북부서해안을 중심으로 강하고 많은 눈이 내리는 곳이 있겠다.

이는 서해상에서 유입되는 북서풍과 육지에서 해상으로 불어 나가는 바람(육풍)이 만나면서 강수 구름대가 집중되는 영향이다.

눈 또는 비는 4일 오전까지 이어진 뒤 기온이 평년 수준을 회복하면서 점차 그치겠다.

이날 광주·전남 대부분 지역은 영하권으로 떨어져 강추위가 이어지고 있다.

이날 오전 5시 기준 최저 기온은 구례 성삼재 영하 8.6도, 광주 무등산 영하 6.5도, 광양 백운산 영하 3.5도, 화순 백아 영하 1.2도, 순천 상주 영하 1.1도, 진도 의신 영하 0.9도, 장성 상무대 영하 0.8도, 영광 영하 0.7도다.