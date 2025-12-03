해양폐기물 정화·국가어항 등 예산 추가 반영 AI 완전자율운항선박 기술개발에 63억원 증액

[헤럴드경제=양영경 기자] 해양수산부의 내년 예산이 올해보다 8.5%(5750억원) 증가한 7조3566억원으로 확정됐다.

해수부는 3일 국회 예산 심의 과정에서 당초 정부가 국회에 제출한 예산안 대비 총 279억원 증가했다며 이같이 밝혔다.

수산·어촌 부문에서는 국가어항 사업과 연근해 어선 감척 사업 예산 등이 추가 반영돼 총 252억원이 증액됐다.

어선의 안전한 정박과 수산업 핵심 기반 시설을 조성하는 국가어항 사업 예산은 58억원, 어선어업 구조 개선을 통한 산업의 지속가능성을 확보하는 연근해 어선 감척 사업 예산은 70억원이 추가됐다. 안전하고 깨끗한 수산물 공급을 위한 유통단계 위생 안전 체계 구축 사업 예산도 23억원 증액됐다.

해운·항만 부문에선 목포신항과 평택·당진항에 각각 7억원, 5억원이 증액되는 등 항만 개발 등에 총 55억원이 추가로 반영됐다. 해양산업 부문도 국립해양과학관 시설 개선을 위한 ‘해양 문화시설 건립 및 운영 사업’에 4억원 등 총 120억원이 증액됐다.

해양생태계 보호를 위한 예산도 늘었다. 해양 폐기물 정화 사업에 41억원 증액을 비롯해 해양생태계 보호, 기후변화 대응 사업도 증액돼 총 93억원이 추가 반영됐다.

연구개발(R&D) 사업 부문에서는 완전자율운항선박의 초격차 기술 확보를 위한 인공지능(AI) 완전자율운항선박 기술·개발 사업에 63억원 등 112억원이 증액됐다. 반면 AI 응용제품 신속 상용화 지원 사업과 해양모태펀드 사업은 각각 200억원, 50억원 감액됐다.

해수부 관계자는 “해양수산 분야의 어려움을 해소하고 대한민국 성장에 기여할 수 있도록 구체적인 사업 계획을 조속히 수립해 내년도 예산 집행을 위한 준비를 철저히 해나가겠다”고 밝혔다.