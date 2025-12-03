목업 차량에 핵심 부품 35종 탑재해 전시 AI 중심 차량 시대 맞춰 제품 경쟁력 강조

[헤럴드경제=김현일 기자] LG이노텍은 내년 1월 6일 미국 라스베이거스에서 개막하는 CES 2026에서 자율주행∙전기차 등 미래 모빌리티 혁신 설루션을 대거 선보인다고 3일 밝혔다.

LG이노텍은 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀 초입에 마련한 부스에서 35종의 제품을 전시할 예정이다.

LG이노텍은 부품 단위의 제품을 나열하는 대신 자율주행차와 전기차 등 미래 모빌리티를 대표하는 두 개의 테마를 앞세워 각 목업(Mock-up, 실물모형)에 핵심 융∙복합 설루션을 탑재해 공개한다.

인공지능 정의 차량(ADV) 시대가 본격화하면서 글로벌 완성차 업체들이 부품과 소프트웨어를 결합한 ‘턴키’ 형태의 설루션을 선호한다는 점을 반영했다.

자율주행 콘셉트카 목업에는 센싱∙통신∙조명 등 차량 내∙외부를 아우르는 자율주행(AD)·첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)용 부품 20종을 탑재해 LG이노텍의 ADV 관련 경쟁력을 소개할 계획이다.

차량 내부의 ‘언더 디스플레이 카메라 모듈’은 이번에 처음 공개한다. 안전한 자율주행을 위한 외부용 센싱 제품도 선보인다. 자체 개발한 AI 전환(AX) 기반 소프트웨어를 통해 렌즈 세정 기능을 한층 고도화한 ‘액티브 클리닝 카메라 모듈’, 주파수 변조 연속파(FMCW) 라이다, 레이더 등이 대표적이다.

자율주행 콘셉트카 목업은 운전석과 조수석 시승이 가능하다. LG이노텍의 센싱 제품들이 선사하는 차별화된 자율주행 경험을 시뮬레이션 형태로 체험할 수 있도록 했다. 목업 전∙후방에선 CES 2026 혁신상을 수상한 차량용 ‘초슬림 픽셀 라이팅 모듈’을 확인할 수 있다.

전기차 목업에는 ‘무선 배터리 관리 시스템(BMS)’, 배터리 정션 박스(BMS/BJB) 기능을 하나로 결합한 ‘B-Link(배터리 링크)’ 등 LG이노텍의 핵심 파워∙모터 제품 15종을 망라했다. 이를 통해 독보적인 전기차 부품 통합 설계역량을 집중 부각한다는 전략이다.

문혁수 대표는 “LG이노텍은 CES 2026을 미래 모빌리티 선도 기업 입지를 한층 확고히 하는 계기로 만들 것”이라며 “앞으로도 차별적 고객가치를 제공하는 혁신 제품 및 기술을 지속 선보이며 고객의 비전을 함께 실현하는 신뢰받는 기술 파트너로 자리매김할 것”이라고 말했다.