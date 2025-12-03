고연산 특화 ‘V3.2-스페치알레’도 발표

[헤럴드경제=서지연 기자] 중국 생성형 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 오픈AI·구글과 직접 경쟁하는 최신 모델 ‘딥시크 V3.2’를 공개했다. 회사 측은 성능 면에서 GPT-5와 비견되고, 고연산 특화 모델은 구글 제미나이3 프로 수준에 도달했다고 주장하며 기술력 과시를 이어갔다.

2일 중국 관영 신화통신·SCMP 등에 따르면 딥시크는 전날 ▷딥시크 V3.2 ▷고연산 특화 모델 ‘딥시크 V3.2-스페치알레(speciale)’를 공식 출시했다. 딥시크는 기본 모델인 V3.2가 “학습 프로토콜 강화와 훈련 후 연산능력 확장을 통해 오픈AI GPT-5에 필적하는 성능을 확보했다”고 설명했다.

고성능 모델인 V3.2-스페치알레에 대해서도 “GPT-5를 능가하고 구글 제미나이3 프로와 비슷한 수준의 추론 능력을 보였다”고 강조했다. 다만 제미나이3 프로 대비 토큰 효율성(단어·문장 단위 처리 효율)은 “눈에 띄게 열등하다”고 인정했다.

GPT-5는 지난 8월, 제미나이3 프로는 지난 11월 출시된 글로벌 최신 대형모델(LM)로, 딥시크의 이번 발표는 중국 AI업계가 다시 한 번 미국 빅테크와 ‘성능 경쟁’을 본격화했다는 신호로 해석된다.

딥시크 측은 특히 V3.2-스페치알레 모델이 올해 국제수학올림피아드·국제정보올림피아드에서 “금메달 수준의 성과를 보였다”고 주장하며 고난도 논리·수학 연산 능력을 강조했다.

전문가들은 중국 AI기업이 ‘고성능-고연산 특화 모델’ 개발에 속도를 내는 흐름이 가속화되고 있다며, 미국 기업 중심의 AI 생태계가 중·미 경쟁 구도로 재편되는 조짐을 보인다고 평가하고 있다.