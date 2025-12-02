기부 신기록 어쩌면 달성할수도 캠페인 2일차 사랑의온도탑 28.9도

[헤럴드경제=함영훈 기자]김민석 국무총리가 2일 오전 연말연시를 맞아 사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준) 이웃돕기 캠페인 ‘희망2026나눔캠페인’에 성금을 전달했다.

김 총리는 서울 종로구 정부서울청사를 방문한 사랑의열매 김병준 회장에게 이웃사랑의 상징인 사랑의열매를 전달받고, 도움이 필요한 이웃을 위해 성금을 기부했다.

사랑의열매는 지난 1일 캠페인의 상징인 ‘사랑의온도탑’을 서울 광화문광장에 세우고 연말연시 집중모금캠페인 ‘희망2026나눔캠페인’을 시작했다. ‘행복을 더하는 기부, 기부로 바꾸는 내일’을 슬로건으로 내년 1월 31일까지 62일간 전국 17개 시·도 지회에서 일제히 전개된다.

나눔목표액은 4,500억 원이며, 사랑의온도탑은 목표액의 1%에 해당하는 45억 원이 모금될 때마다 1도씩 올라 목표액이 달성되면 100도가 된다.

오늘(2일)의 사랑의온도탑 나눔온도는 28.9도다. 최단 기간 목표액 달성의 신기록을 또 써내려갈지도 주목된다.