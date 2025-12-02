[헤럴드경제=고승희 기자] 그룹 블랙핑크의 제니(JENNIE)가 이번엔 K-팝 솔로 아티스트로 새 역사를 썼다.

지난 1일(현지시간) 미국 레코드산업협회(Recording Industry Association of America, 이하 RIAA)는 공식 홈페이지를 통해 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘루비(Ruby)’의 수록곡이자 선공개곡 ‘엑스트라 엘(ExtraL) (feat. Doechii)’이 골드 인증을 획득했다고 밝혔다.

이번 인증까지 더해 제니는 통산 4곡, K-팝 솔로 아티스트 중 최다 RIAA 인증 기록을 다시 썼다. 제니는 앞서 더 위켄드·릴리 로즈 뎁과의 협업곡 ‘원 오브 더 걸스(One Of The Girls)’로 플래티넘 인증을 받았고, ‘만트라(Mantra)’와 ‘라이크 제니(Like JENNIE)’가 골드 인증을 획득했다.

특히, 제니는 첫 정규 앨범 ‘루비’에서만 3곡을 RIAA 인증 받았다.

RIAA는 디지털 싱글과 앨범 판매량에 따라 골드(50만 유닛 이상), 플래티넘(100만 유닛 이상), 멀티 플래티넘(200만 유닛 이상), 다이아몬드(1000만 유닛 이상)로 인증을 부여한다.