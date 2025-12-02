- 초기운영 진행, 위성 상태 양호 - 초고해상도 지구관측영상 제공

[헤럴드경제=구본혁 기자] 오늘 새벽 발사된 국내 독자기술로 개발한 ‘다목적실용위성 7호(아리랑 7호)’이 대전 항우연 지상국과의 첫 교신에 성공했다.

우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 아리랑 7호는 발사 약 44분 후 VEGA-C 발사체로부터 정상적으로 분리됐으며, 오전 3시 30분경 남극 트롤(Troll) 지상국과의 첫 교신 성공과 동시에 전력 생산을 위한 태양전지판을 성공적으로 전개했다.

이어 항우연은 지구 최남단 트롤 지상국에 이어 최북단 스발바르(Svalbard) 지상국과의 교신을 차례로 수행하면서 위성 상태를 면밀히 점검했다. 특히 영상 데이터 전송을 위한 핵심 장비인 ‘X-밴드 안테나’ 전개까지 완벽하게 성공하자, 밤새 숨죽여 지켜보던 현장 연구진들 사이에서는 안도의 환호성이 터져 나왔다.

10여 차례 해외 지상국 교신 후 아리랑 7호는 마침내 오후 1시 40분경 대전 항우연 지상국과의 교신에 성공했다. 이로써 위성 본체와 탑재체의 상태가 모두 양호함이 최종 확인됐으며, 아리랑 7호는 발사부터 국내 교신까지의 모든 핵심 절차를 완벽하게 마무리했다.

국내 첫 교신까지의 점검을 통해 제어모멘트자이로를 포함한 위성 기능들이 정상 작동함을 확인하였다.

아리랑 7호는 궤도상 시험과 초기운영을 통해 위성 초기 구동과 탑재체 연동 작동을 점검하고, 내년 상반기부터 본격적인 초고해상도(0.3m급) 지상 관측 영상을 제공할 계획이다.

아리랑 7호의 성공적인 발사는 전 세계 5개국 내외만 보유한 0.3m급 초정밀 기술을 ‘우리나라 독자 개발’로 확보했음을 보여준다.

윤영빈 우주청장은 “현재 궤도상에 안착한 아리랑 7호는 태양전지판 및 안테나 전개 등 모든 초기 운영 절차를 완벽히 수행했다”면서 “앞으로도 더욱 적극적인 우주개발을 통해 국민 생활에 실질적인 도움을 줄 수 있는 수준 높은 위성 정보 서비스를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.