수험생 5170명 가채점 분석 결과 공개한 종로학원 “상위권·최상위권 영어 점수 정시 지원 중요 변수”

[헤럴드경제=김용재 기자] 2026년 대학수학능력시험(수능)에서 상위권·최상위권 학생들의 영어 체감 난도가 높아 정시 입시에서 변수가 될 것이라는 분석이 나왔다.

종로학원은 2026학년도 수능 응시생 5170명의 가채점 현황을 분석한 결과를 공개했다.

우선 탐구영역 조합을 기준으로 국어·수학·탐구 영역 원점수 합산 290점대 학생들의 평균 영어 점수는 93.4점으로 집계됐다. 이는 영어 점수가 국어(97.7점)·수학(98.4점)·탐구(96.9) 평균 점수와 비교해 가장 낮은 것으로, 최상위권 수험생들이 네 과목 중 영어에서 가장 어려움을 느꼈다는 의미다. 250점대 이상 수험생으로 범위를 넓혀도 원점수가 가장 낮은 과목은 영어로 분석됐다.

종로학원은 “상위권에서는 영어 성적이 상대적으로 낮게 나올 가능성이 높기 때문에 영어 과목에 대한 비중이 비슷한 점수대에 있는 대학에서 어떻게 적용하는지가 정시 지원에 중요 결정 변수가 될 수 있다”고 설명했다.

서울 소재 대학 진입권으로 여겨지는 200∼220점대 구간에서는 국어 점수가 최저였던 것으로 나타났다. 220점대 응시생의 평균 점수를 보면 수학이 76.2점, 영어가 78.4점, 탐구가 75.1점이었고 국어는 73.4점이었다.

종로학원은 수험생들이 대학별 과목 가중치를 고려해 정시 지원 전략을 짜야 한다고 당부했다. 임성호 종로학원 대표는 “특히 영어 성적은 영어 영역 반영 비중이 높은 대학과 그렇지 않은 대학 간의 정시 경쟁률에도 상당한 영향을 미칠 수 있다”면서 “영어 비중이 낮은 서울대는 영어가 4∼5등급 대라고 해도 국어 점수가 높다면 합격 가능성이 있다”고 예측했다.

최상위권인 서울대·고려대·연세대 영어 1등급과 2등급 점수 차이를 보면 고려대는 최대 3점, 연세대는 최대 7.9점이지만 서울대는 0.5점에 그친다.

올 수능 최대 변수로 꼽혔던 ‘사탐런’도 정시 지원 전략 수립에 있어 고려해야 하는 주요 요인 중 하나라고 종로학원은 조언했다. 종로학원 조사에 따르면 이번 수능에서 사회탐구만 2과목 선택한 응시생의 21.1%는 자연 계열 학과에 진학하기를 희망하는 것으로 파악됐다.

사회탐구 1과목과 과학탐구 1과목을 응시한 수험생의 경우 72.1%가 자연 계열 학과에 진학하겠다고 응답했다. 과학탐구만 2과목 선택한 응시생은 89.7%가 자연계열 학과로 지원하겠다고 답했다. 이들의 국·수·탐 평균 원점수는 248.0점으로 사탐 1과목·과탐 1과목 응시생(229.0점)과 사탐 2과목 응시생(228.2점)보다 높았다.