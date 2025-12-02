WM·IB·S&T 각 부문 역량 집중 생애주기별 패밀리오피스 서비스

하나증권이 강남 테헤란로에서 자산관리(WM), 기업금융(IB), 세일즈앤트레이딩(S&T) 각 부문 역량을 집중해 종합자산관리 서비스를 제공하는 초고액자산가 전담 센터를 열었다고 2일 밝혔다.

하나증권은 센터필드 EAST 4층에 패밀리오피스 등 프리미엄 금융서비스를 제공하는 ‘하나증권 THE 센터필드 W’를 열고 개점 기념행사를 진행했다. 1일 진행된 개점 기념행사에는 강성묵 하나증권 대표이사와 조대현 WM그룹장, 박춘희 THE 센터필드 W 센터장과 임직원, 주요 손님 등 30여명이 참여했다.

‘하나증권 THE 센터필드 W’는 국내외 주식투자부터 채권, 글로벌 투자자산 등 다양한 투자상품을 만나볼 수 있는 프리미엄 점포다. 손님별 맞춤 상품 제공과 리스크 관리 등 종합자산관리 서비스를 받을 수 있다.

초고액자산가를 대상으로 하는 패밀리오피스 서비스도 선보인다. 가문 자산 증대를 위한 맞춤형 자산배분 전략 수립부터 자산승계, 기업 경영, 세무, 법률 컨설팅 등 생애주기에 맞춘 패밀리 오피스 서비스를 만나볼 수 있다.

THE 센터필드 W는 손님들이 365일, 24시간 자유롭게 예약해 이용할 수 있는 프라이빗 공간도 운영한다. 손님들은 국내외주식과 코인 등 자산 시황을 한눈에 확인할 수 있는 글로벌딜링존, 하이엔드급 오디오와 비디오 장비를 갖춘 커뮤니티룸, 업무 미팅 등을 위한 세미나룸 등을 이용할 수 있다. 명사 강연과 문화예술 컨텐츠 클래스 등도 제공한다.

강성묵 하나증권 대표는 “글로벌 투자 역량을 갖춘 하나증권 전문가들이 손님 수요에 꼭 맞는 프리미엄 종합자산관리 서비스를 제공한다”며 “손님과 함께 성장하고 가치를 높여갈 수 있는 금융서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 설명했다. 문이림 기자