3일부터 14일까지, 연말 고향사랑기부제 감사 이벤트 진행 10만원 이상 기부 시, 세액공제·답례품·특산품 등 추가 증정

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 연말정산 시즌을 맞아 고향사랑기부제 참여자에게 세액공제·답례품·특산품 추가 증정까지 제공하는 연말 특별 이벤트를 오는 3일부터 14일까지 진행한다고 2일 밝혔다. 지난해 전체 모금액의 47%가 12월에 집중된 흐름에 맞춰 올해는 당첨 인원과 경품 규모를 대폭 확대해 기부 참여를 끌어올린다는 전략이다.

이벤트 참여는 고향사랑이(e)음 누리집 또는 전국 농협은행 창구에서 경남도청에 10만원 이상 기부하고 답례품 주문을 완료하면 자동으로 이뤄진다. 도는 이달 한 달을 고향사랑기부제 집중 홍보기간으로 정하고 시·군과 함께 기부 참여 확대에 나설 계획이다.

기부자는 ▷10만원까지 전액 세액공제(초과분 16.5%) ▷기부금의 30% 한도 답례품 ▷추첨을 통한 특산품 증정의 ‘3중 혜택’을 받게 된다. 경남도는 더 많은 기부자가 혜택을 누릴 수 있도록 당첨 인원을 지난해 30명에서 60명으로 두 배 늘렸다. 경품은 ▷합천 ‘힘! 심바우 포크 세트’ ▷지리산 농부 곶감 세트로 각 30명씩 지급된다.

경남도는 이번 이벤트를 연말정산 수요가 급증하는 시기와 연계해 기획했다. 지난해 전체 모금액 중 약 6600만원이 12월에 몰릴 만큼 연말 기부 참여가 높아 이를 적극적으로 확대하기 위한 조치로 보인다. 도는 타 지자체들도 연말 이벤트를 활발히 활용하고 있는 만큼 시·군과 협력해 기업·관공서를 대상으로 집중 홍보에 나서고 있다.

기부금의 지역 환원 효과가 크다. 답례품은 도내 생산품만 사용할 수 있어 지역 소상공인 매출에 도움이 되고, 기부금은 치매 환자 보호자 치유농업 서비스·조성 과정 밀키트 지원사업 등 도민 생활과 직접 연결된 사업에 투입된다.

경남도는 특히 하동·산청 사례를 들며 “재해 시기에 고향사랑기부제가 실질적인 지원 역할을 한 만큼, 이 제도가 일회성 이벤트가 아니라 지역을 돕는 기부 시스템으로 자리 잡아가고 있다”고 설명했다.

박현숙 세정과장은 “13월의 월급이라 불리는 연말정산 혜택과 함께 경남의 따뜻한 마음을 나눌 수 있는 기회”라며 “도민과 출향인의 관심이 연말에 집중되는 만큼 다양한 혜택을 마련했다”고 말했다.