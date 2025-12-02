[헤럴드경제=김현일 기자] 김상표 퀄컴 본사 부사장 겸 한국사업총괄 부사장이 퀄컴코리아 사장으로 승진했다.

2일 퀄컴에 따르면 김상표 퀄컴코리아 신임 사장은 이번 선임과 동시에 취임하며 권오형 퀄컴 아시아태평양(APAC) 대표에게 직접 보고하는 체계를 갖추게 된다.

지난 2004년 퀄컴에 합류한 김상표 사장은 줄곧 국내 영업과 사업 개발, 마케팅 부문 등 한국 사업 전반을 총괄해온 핵심 리더다. 한국 시장에 대한 깊은 이해와 폭넓은 경험을 바탕으로 한국 시장에서 퀄컴의 입지를 넓히고 성장에 크게 기여했다는 평가를 받는다.

모바일을 비롯해 컴퓨트, 확장현실(XR), RF프론트엔드(RFFE), 커넥티비티, 산업용 사물인터넷(IE-IoT), 오토모티브 등 전 사업 분야에서 퀄컴의 전략을 이끌고 파트너사와의 관계를 강화했다.

권오형 퀄컴 APAC 대표는 “김상표 신임 사장의 전략적 비전과 헌신은 퀄컴이 한국 고객과 파트너에게 최첨단 기술을 제공하는 매우 중요한 기반이 될 것”이라며 “김 사장의 리더십 아래 퀄컴코리아는 로보틱스, 데이터센터 등 성장 잠재력이 큰 분야에서 성장을 가속화하며 유의미한 성과를 만들어낼 것”이라고 밝혔다.