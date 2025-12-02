中 SNS에 한국 군경 복장 사진·영상 확산 서경덕 교수 “희화화, 국가 신뢰도 하락” “사칭 범죄 일어나면 국가 이미지도 타격”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 중국인들이 한국 군복과 경찰 제복을 코스프레(그대로 분장하며 즐기는 일)하는 영상이 현지 소셜미디어(SNS)에서 확산하며 ‘공권력 조롱’ 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 2일 “최근 중국에 거주하는 많은 한국인들이 제보를 해 줬는데 확인해 보니 한국 군복 및 경찰 제복을 입고 기이한 행동을 벌이는 많은 영상이 퍼지고 있다”고 밝혔다.

서 교수가 공개한 사진을 보면 한 중국인 SNS 계정에는 한국 경찰 복장을 한 남성의 모습이 올라 와 있다. 모자와 조끼 등에 한글로 경찰, 영어로 폴리스(police)라고 적혀 있는데 진짜와 흡사하다. 또 다른 SNS 계정에선 한 젊은 남성이 한국 군복 차림을 하고 장총을 들고 있는 모습이다.

이들의 관련 물품 습득 경로는 알려지지 않았다.

서 교수는 “이런 어이없는 행위가 중국 SNS에서 영상과 사진으로 널리 전파되는 건 어서 빨리 막아야만 한다”고 했다.

한국 뿐만 아니라 중국에서도 군복 및 경찰 제복을 무단으로 제작하거나 유통하는 행위는 법적인 처벌 대상이다.

서 교수는 “무엇보다 한 나라의 공권력을 ‘희화화’ 한다는 건 그 나라의 신뢰도를 하락시키는 행위”라고 지적했다. 이어 “자칫 한국 군복 및 경찰 제복을 입고 사칭 범죄가 일어 난다면 국가 이미지에도 큰 타격을 입을수 밖에 없다”고 우려했다.

그러면서 “한국 군·경은 중국 공안과 협조해 유사한 상황이 발생하지 않도록 조치를 취해야만 할 것”이라고 강조했다.

아울러 “중국 누리꾼은 더이상 한국 공권력의 조롱을 멈추고, 다른 나라에 대한 기본적인 예의를 갖추길 바란다”고 덧붙였다.