- 1세 시력검사, 3세 약시 및 굴절이상 검사, 6세 안경 필요성 검사 권고 - 근시 발병 연령 5~7세로 앞당겨져 조기검진 필요성 증가

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자]유아기부터 초등학교 입학 전까지는 시력이 급격히 발달하는 시기로, 적절한 안과검진이 시력과 시기능 형성에 결정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히 최근 스마트기기 사용 증가와 실외활동 감소가 겹치며 영유아 시기 시력 관리 중요성이 더욱 부각되고 있다. 생후부터 초등 저학년까지의 ‘골든타임’을 놓치지 않는 것이 장기적인 시력 예후를 결정짓기에 조기발견과 치료가 필요하다고 전문가들은 조언한다.

시력은 생후부터 급격히 발달해 2~3세가 되면 평균 0.4~0.5 정도에 도달하고 7~8세에 대부분 완성되기 때문에 시력발달이 끝나기 전 발달에 나쁜 영향을 주는 원인을 빨리 찾아내 치료하는 것이 필요하다. 치료 성공률도 나이가 어릴수록 높다. 영아는 말을 못 하고 말을 할 수 있는 유아라도 눈의 이상을 자각하고 스스로 잘 표현하기 어렵기에 눈의 이상을 조기발견하는 데 있어 보호자의 역할이 중요하다.

생후 1세 전후는 구조적 눈 질환을 선별하는 중요한 시기다. 신생아는 정확한 시력 측정이 어려워 동공반사·동공반응·외안부 검사 등을 통해 선천백내장, 각막혼탁 등 중증질환 여부 확인이 필요하다.

생후 4~6개월 이후에도 눈이 몰리거나 벌어지는 사시 증상이 지속된다면 정밀검사를 받는 것이 좋다. 사시는 국내 소아 약 2%에서 나타난다고 알려져 있는데, 정상적인 시력 및 양안시기능 발달을 위해 적절한 치료가 필요하다. 또한, 미세한 사시 및 가성사시는 비전문가가 판단하기 어렵기 때문에 안과전문의의 진찰이 필요하다. 영아내사시는 늦어도 2세 이전에 수술을 시행해야 양안시기능과 시력발달을 기대할 수 있어 조기발견이 치료 성패를 좌우하는 것으로 알려져 있다.

3세 전후는 약시검사와 굴절이상 검사를 통해 아이 시력발달에 영향을 미치는 질환 유무를 확인하는 것이 좋다. 약시는 여러 원인에 의해 시력이 덜 발달된 것으로, 안경으로 교정해도 충분한 시력이 나오지 않거나 두 눈의 시력 차이가 큰 것이 특징이다. 약시는 일반적으로 아무 증상이 나타나지 않기 때문에 영유아검진이나 안과 시력검진을 통해 시력에 이상이 없는지 꼭 확인하는 것이 필요하다. 빨리 발견해 치료받으면 시력이 정상으로 발달할 수 있지만 늦게 발견하면 치료가 어렵기 때문에 조기치료가 매우 중요한 질환이다. 대한안과학회는 4세에 치료를 시작한 아이들의 약시 치료 성공률은 95%에 달하지만 8세 이후에는 23%로 떨어진다고 설명한다.

영유아검진에서 시력 이상을 의심받은 경우 안과에서 진료를 받고 정확한 진단을 받는 것이 필요하다. 최근 근시 시작 시기가 더욱 빨라지고 있어 아이 시력에 관심을 가지고 적절한 검진을 받는 것을 권장한다.

초등학교 입학 전후인 6세 무렵은 굴절이상을 관리해야 하는 결정적 시기다. 지난해 교육부가 실시한 ‘2024년 학생 건강검사 표본통계’ 결과에서 시력이상으로 판정받은 초등학교 1학년은 30.79%로 10명 중 3명 이상이 안경을 착용하거나 한쪽 나안시력이 0.7 이하인 것으로 나타났다. 근시 발병 연령이 빨라질수록 근시 악화 속도도 빨라지는 경향이 있어 시력이 완성되는 시기 부모의 관찰과 정기적 안과검진이 중요하다.

또한, 위 통계에 따르면 시력이상으로 판정받은 학생은 △초1 30.79% △초4 52.63% △중1 64.83% △고1 74.8%로 나타났다. 근시가 빠르게 늘어나는 원인으로는 실외활동 부족, 스마트폰·태블릿 등 스마트기기 사용 증가, 장시간 근거리 작업 등 다양한 환경적 요인이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 따라서 스마트기기 사용 시에는 일정 거리를 유지하고 장시간 작업을 피하며, 눈에 적절한 휴식을 주는 것이 필요하다. 또한, 적절한 야외 활동도 눈 건강에 도움이 된다고 알려져 있다.

6세 무렵에는 사시검사도 필요하다. 간헐외사시는 소아사시 중 가장 많은 비중을 차지하고 있지만 증상이 간헐적으로 나타나기 때문에 모르고 지나치는 경우가 많다. 아이가 고개를 한쪽으로 기울이거나 눈을 자주 깜빡 거리는 등의 행동은 사시를 의심할 수 있는 증상이므로 정확한 검진을 통해 조기치료해야 한다.

김안과병원 사시&소아안과센터 김대희 전문의는 “유아기에는 시력이 급격히 발달하기 때문에 각 시기에 맞는 안과 검사를 통해 정상적인 시력발달이 이루어지는지 확인하는 것이 중요하다”며 “어린아이들은 눈이 불편해도 잘 표현하기 어렵기 때문에 부모의 관심이 필요한 시기”라고 강조했다.

한편 김안과병원은 과거 ‘우리아이 눈 건강 1∙3∙6 캠페인’을 통해 부모를 대상으로 찾아가는 우리아이 눈 건강 강좌 실시 및 1∙3∙6 건강 수첩 배포 등 다양한 활동을 진행한 바 있으며, 2024년부터는 대한민국의 초고령사회 진입에 발맞춰 ‘정기적 안과검진으로 평생 눈 건강 준비하세요’라는 메시지를 담은 ‘해피eye 해피life’ 3개년 캠페인을 통해 국민 눈 건강 인식 개선에 앞장서고 있다.