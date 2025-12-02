1일(현지시간) 1.65% 상승 시놉시스 투자·젠슨 황 발언이 반등 촉매 엔비디아 한 달 새 14% 하락 “CUDA 생태계 유지가 핵심 변수”

[헤럴드경제=문이림 기자] 엔비디아 주가가 조정 이후 반등 흐름을 보이고 있다. 월가에서는 저점 진입 평가가 나오며 매수세가 살아나는 분위기다.

1일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아는 전장 대비 1.65% 오른 179.92달러에 거래를 마쳤다. 최근 조정 흐름에서 벗어나 반등했다.

반도체 설계 소프트웨어(SW) 기업 ‘시놉시스’ 지분 투자 소식이 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 여전히 인공지능(AI) 시대의 최적 플랫폼이라고 강조한 점도 주가 반등에 힘을 보탰다.

엔비디아는 이날 시놉시스 보통주를 주당 414.79달러, 총 20억달러 규모로 매입했다고 발표했다.

황 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 “저희는 꽤 오랫동안 주문형 반도체(ASIC)와 경쟁해 왔다”고 말했다. 이어 “엔비디아는 챗봇뿐만 아니라 훨씬 더 광범위한 시장에 진출할 수 있다”며 “모든 클라우드, 온프레미스 등에도 진출할 수 있다”고 덧붙였다.

엔비디아 주가는 지난 한달 간 14.44% 하락했다. 송명섭 iM증권 연구원은 “앞으로 구글 내부 사용 비중이 빠르게 증가할 전망인데 더해, 외부 고객에게도 텐서처리장치(TPU) 판매가 가능할 수 있다는 소식은 향후 엔비디아의 시장 점유율 하락을 우려하게 만드는 요소”라고 짚었다.

월가에선 최근 엔비디아 주가 조정이 과도했다는 분석과 함께 반등 여력을 점치고 있다.

비벡 아리아 뱅크오브아메리카(BofA) 전략가는 이날 보고서에서 “엔비디아에 대한 우려로 인해 주가가 역사적으로 가장 낮은 수준에 가까워져 큰 상승이 예상된다”고 말했다.

현재 엔비디아의 예상 주가수익비율(PER)은 약 25배이며, 이는 2023년 10월의 저점과 비슷하다는 분석이다.

아리아는 “엔비디아 투자자들에게 희소식은 이전에 주가 배수가 이 수준에 도달했을 때 3개월~6개월 사이에 예상 주가수익비율이 대개 30~40배 사이로 반등했다는 점”이라고 했다.

조셉 무어 모건 스탠리 애널리스트는 이날 보고서에서 “최근 ASIC 위협에 대한 우려가 과장되고 있다는 점을 감안할 때 엔비디아가 지배적인 시장 점유율을 유지할 것으로 예상한다”고 밝혔다.

무어는 “엔비디아의 지난 분기 데이터 센터 매출이 510억 달러로 구글의 TPU 매출의 약 14배에 달한다”며 “엔비디아가 연속 매출 성장을 기록한 100억 달러는 총 TPU 매출의 약 3배에 달한다”고 짚었다.

모건 스탠리는 브로드컴과 AMD가 2026년에 엔비디아보다 AI 칩 매출이 ‘약간 더 빠르게’ 성장할 것으로 예측하고 있다.

엔비디아가 구조적 위기에 직면할지 여부는 쿠다(CUDA) 생태계가 흔들릴 수 있느냐에 달려 있다는 분석이 나온다. CUDA는 엔비디아 GPU의 병렬 처리 능력을 활용하기 위한 프로그래밍 플랫폼이다. 현재 전 세계 AI 개발자와 연구기관 대부분이 이를 기반으로 모델과 애플리케이션을 구축하고 있다. 소프트웨어 락인(Lock-in) 효과는 엔비디아 생태계에서 이탈하기 어렵게 만드는 핵심 장벽으로 꼽힌다.

송 연구원은 “고객사들이 엔비디아의 CUDA에서 벗어나게 된다면 고객사들은 훨씬 저렴한 AMD의 GPU 또는 구글의 TPU를 보다 많이 사용하게 될 전망”이라고 내다봤다. 이어 “성능 최적화나 안정성 측면에서 많은 보강이 필요하므로 아직 성공 여부를 판단하기에는 이른 것으로 보인다”고 덧붙였다.