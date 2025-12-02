[헤럴드경제=조용직 기자] 골프존카운티(대표 서상현)가 운영하는 골프 예약 플랫폼 티스캐너가 2025년 결산 지표를 공개하며, TPC(Teescanner Partner Center) 도입 이후 최대 실적을 달성했다고 2일 밝혔다.

티스캐너가 이날 공개한 결산 지표에 따르면, 티스캐너 누적 회원 수가 2025년 11월 기준 185만명을 돌파해 전년 동기 대비 약 13.5% 성장했다. 제휴 골프장 수는 348개소에서 370개소로 증가했으며, 오픈 티타임 수는 700만개를 기록했다. 누적 골프장 중개거래액은 6800억원을 기록했다.

골프존카운티 티스캐너 강신혁 팀장은 “티스캐너 역대 최대 실적을 달성한 것은 TPC를 통한 골프장과의 상생 구조 구축과 고객 가치 향상을 위한 노력이 이룬 결과”라며, “TPC 고도화와 사용자 편의성 개선에 지속적으로 힘쓸 것”이라고 밝혔다.

골프존카운티는 국내 골프장 총 20개소(수도권 4개, 중부권 3개, 영남권 7개, 호남권 5개, 제주권 1개)를 운영 및 관리하고 있다.