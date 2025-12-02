2026년 3월 30일~4월2일까지 개최

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강서구(구청장 진교훈·사진)가 오는 15일까지 ‘2026 한국 비즈니스 엑스포 강서’ 참여 중소기업을 모집한다고 2일 밝혔다. 행사는 내년 3월 코엑스마곡에서 열린다.

이번 모집은 해외 바이어와의 1대1 상담 기회를 제공해 지역 기업의 해외 판로 개척과 실질적인 수출 성과를 창출하기 위한 것이다.

세계한인경제무역협회(OKTA), 서울경제진흥원(SBA)과 공동 주최하는 이번 행사는 2026년 3월 30일부터 4월 2일까지 4일간 열린다.

전 세계 70여 개국 한인 경제인과 국내 중소기업, 해외 바이어 등 약 3000명이 참여해 국내 최대 규모의 글로벌 비즈니스 장이 될 전망이다.

행사의 핵심 프로그램인 전시·수출상담회는 3월 31일부터 4월 1일까지 코엑스마곡 1층 전시장에서 진행된다. 국내 기업 320여 곳과 해외 바이어 1000여 명이 직접 수출 상담 및 비즈니스 매칭에 나선다.

이 중 강서구는 지역 기업 50여 곳을 모집한다. 그 외 서울 지역 기업 50여 곳은 서울경제진흥원이, 타 지역 기업 200여 곳은 세계한인경제무역협회가 각각 선발해 총 320곳의 참가기업 구성을 확정한다.

모집 대상은 강서구 내 본사 또는 연구소 등 사업장을 둔 중소기업이다. 품목 제한 없이 수출 잠재력이 있는 기업이면 신청할 수 있다.

접수는 12월 1일부터 15일까지 서울경제진흥원 온라인 접수창구를 통해 진행되며, 강서구의 1차 심사와 세계한인경제무역협회의 종합 평가를 거쳐 최종 선정된다.

선정 기업에는 3m×3m 규모의 전시 부스가 무료로 제공되며, 해외 바이어와의 1대1 상담, 통역 지원, 홍보 디렉토리북 제작 등 실효성 있는 수출지원 서비스가 제공된다.

구는 이번 행사를 통해 해외시장 거점도시 브랜드 구축, 중소기업 글로벌 경쟁력 강화, 지역 소비·관광 활성화, 마이스(MICE, 전시·컨벤션) 산업 생태계 확장 등 지역 경제 전반에 걸쳐 파급효과가 나타날 것으로 내다보고 있다.

진교훈 강서구청장은 “강서구 기업들은 우수한 기술력을 보유하고 있지만 해외 진출 기회가 충분하지 않아 성장에 어려움이 있었다”며 “이번 엑스포는 이러한 한계를 넘어 강서구가 글로벌 경제 도시로 도약하는 전환점이 될 것”이라고 말했다. 이어 “일회성 행사가 아닌 지속 가능한 MICE 생태계를 구축해 기업이 성장하고 미래 산업을 선도하는 도시로 발전시키겠다”고 강조했다.

구는 이달 중 참여 기업 모집을 마무리하고, 내년 1월부터 해외 바이어 매칭을 본격 추진할 계획이다.