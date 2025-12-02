한경협 ‘미취업 청년의 창업 실태 및 촉진 요인 조사’ 10명 중 6명, “창업 의향 있다”지만 지원 미비· 기업가 정신 부재로 창업 꺼려

[헤럴드경제=박지영 기자] 미취업 청년 10명 중 6명 이상이 창업 의향이 있다는 조사 결과가 나왔다. 한국 경제가 처한 저성장 위기를 타개할 방법 중 하나가 기업가정신 확산에 따른 창의적인 기업들이 여럿 탄생하는 것이라는 점에서 아직 희망적이라는 평가다. 하지만 그럼에도 미취업 청년 절반 이상은 우리나라의 창업 환경은 열악하다는 반응을 보였다. 이에 이들이 실패를 두려워하지 않고 마음껏 재량을 펼칠 수 있는 제도·정책적 지원이 시급하다는 분석이다.

2일 한국경제인협회(한경협)가 시장조사 전문 기관 모노리서치에 의뢰해 전국 미취업 청년 1002명을 대상으로 실시한 ‘미취업 청년의 창업 실태 및 촉진 요인 조사’ 결과 27.6%가 향후 창업 의향이 높다고 답했으며 37.8%는 보통이라고 응답했다. 65.4%가 창업 가능성을 배제하지 않고 있는 것이다.

창업 의향이 높다는 응답자의 창업 이유는 자신의 아이디어 실현(39.1%), 소득 증가 가능성(35.1%) 등의 적극적 이유가 많았다. 취업이 어려워 불가피하게 창업에 관심을 가진다는 응답은 17.8%로 조사됐다.

관심 창업 분야로는 외식, 소매업 등 일반 서비스업이 가장 많았고(55.4%) 지식 서비스업(22.1%), AI 등 IT 기반 산업(9.1%) 등이 뒤를 이었다.

창업을 뒷받침할 환경은 아쉽다는 의견이 많았다. 창업환경에 대한 부정적 인식이 50.8%로 긍정적 인식(17.2%)보다 약 3배 높았다.

한편, 창업에 대한 호감도에 비해 실제 창업의향은 낮은 것으로 나타났다. 창업에 대한 호감도를 묻는 질문에 ‘높음’ 응답은 39.4%, ‘보통’ 응답은 43.2%인데, 실제 창업 의향에서 ‘높음’ 응답은 27.6%, ‘보통’ 응답은 37.8%에 그쳐 차이가 났다.

한경협은 “현재 창업환경에 대한 부정적 인식이 높다는 점이, 높은 창업 호감도가 실제 창업까지 이어지지 않는 구조적 요인”이라고 분석했다.

아울러 10명 중 6명(66.6%)은 자금과 인력을 지원해준다면 창업 의향이 높아질 것이라고 답했다. 이어 글로벌 진출 지원(55.6%), 창업 공간 지원(54.5%), 창업 관련 행사(53.3%), 창업 교(52.3%) 순으로 창업 의향 제고 효과가 큰 정책으로 나타났다. 아울러 AI 교육을 확대하면 약 50.4%가 창업 의향이 높아진다고 답했다.

특히 실패에 포용적인 기업가정신 문화가 확산되면 창업 의향이 상승할 것이라는 응답은 48.3%로 그렇지 않다는 응답(12.2%)의 약 4배였다. 우리 사회의 기업가정신 수준이 높다고 응답한 비율은 12.1%에 불과해 낮다는 인식인 39.8%에 못 미쳤다. 기업가정신에 대해 ‘잘 알고 있다’라는 응답 역시 6.4%에 불과해 ‘들어본 적 있음’(47.1%)와 ‘전혀 모름’(22.2%)과 대비되었다.

정철 한경협 연구총괄대표 겸 기업가정신발전소장은 “한국 경제가 처한 저성장·저활력 위기를 돌파할 방법은 기업가정신 확산”이라며 “특히 청년들이 실패를 두려워하지 않고 마음껏 도전할 수 있는 환경을 조성하기 위해 기업가정신발전소가 실패를 관용하는 문화 확대, 학교 및 지역 사회와 연계된 체계적인 기업가정신 교육 강화에 계속해서 힘쓸 것”이라고 설명했다.