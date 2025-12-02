BOJ 금리 인상 시사에 엔 캐리 청산 우려 확산 中 인민은행, 스테이블코인 불법화 선언…비트코인 5% 급락 블랙프라이데이 소비 호조에도 3대 지수 일제 하락

[헤럴드경제=김유진 기자] 미국 뉴욕증시 주요 3대 지수가 12월 첫 거래일 하락 마감했다. 일본은행(BOJ)의 금리 인상 시사와 중국 인민은행(PBOC)의 가상화폐 규제 강화가 겹치며 위험자산 전반에 매도 압력이 확대된 것이 영향을 미쳤다.

1일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 427.09포인트(0.90%) 내린 4만7289.33을 기록했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 36.46포인트(0.53%) 하락한 6812.63, 나스닥종합지수는 89.76포인트(0.38%) 떨어진 2만3275.92에 거래를 마쳤다.

주말 사이 시장은 블랙프라이데이·사이버먼데이 등 연중 최대 소비 시즌을 맞아 소비 회복과 강세장을 기대했다. 마스터카드 스펜딩펄스에 따르면 블랙프라이데이 소매매출(자동차 제외)은 전년 대비 4.1% 증가했다. 어도비애널리틱스는 온라인 소비가 전년 대비 9.1% 늘어난 118억달러를 기록했다고 집계했다.

그러나 BOJ와 PBOC의 연이은 발언과 조치가 위험 회피 심리를 자극하며 증시는 장 초반부터 하락세로 돌아섰다.

우에다 가즈오 BOJ 총재는 “다음 통화정책회의에서 기준금리 인상 여부를 검토하겠다”며 “조정은 너무 늦거나 너무 이르지 않아야 한다”고 밝혔다. 이는 BOJ가 12월 금리 인상에 나설 수 있다는 신호로 해석되며, 일부 엔 캐리 트레이드 청산 우려로 이어졌다. 글로벌 투자자들은 저금리 엔화를 차입해 미국 주식과 국채에 투자해왔기 때문에, 엔 캐리 청산은 해당 자산의 하방 압력으로 작용한다.

중국 인민은행은 가상자산 시장에도 충격을 줬다. 인민은행은 지난달 29일 공안부 등과 공동으로 발표한 성명에서 “스테이블코인은 사기와 자금세탁, 불법적인 자본 이동의 심각한 위험을 안고 있다”며 이를 불법 금융활동으로 규정했다. 사우스차이나모닝포스트는 “중국 정부가 스테이블코인을 공식 불법화한 첫 사례”라고 전했다. 이 소식에 비트코인은 5% 넘게 급락하며 여타 가상자산과 증시 전반에도 충격을 줬다.

그렉 파라넬로 아메리벳증권 금리전략 총괄은 “BOJ가 금리 정상화를 추진하며 ‘스톱앤고’ 접근법을 취하고 있다”며 “정책 전환 시점마다 시장 변동성이 커질 수 있다”고 내다봤다. 파와드 라자크자다 스톤X 애널리스트는 “일본 채권금리 상승이 엔 캐리 트레이드를 통해 투기성 자산 전반을 압박하고 있다”고 설명했다.

비트코인 급락으로 비트코인을 보유한 기업 스트래티지 주가는 3% 넘게 하락했고, 장중 낙폭은 12%를 넘기도 했다.

연말 소비 호조에도 불구하고 소매업종 전반은 보합세에 머물렀다. 월마트(+0.9%)와 홈디포(+0.1%)가 소폭 상승했지만, 코스트코(-0.18%)는 내렸다. 비자·마스터카드는 1% 이상 하락했다. 사이버먼데이 트래픽 급증으로 일부 접속 장애를 겪은 쇼피파이는 5% 넘게 떨어졌다.

업종별로는 에너지·임의소비재·기술을 제외한 대부분이 하락했다. 유틸리티(-2.35%), 헬스케어·산업·통신서비스·부동산이 1% 이상 하락했다.

월트디즈니는 신작 애니메이션 ‘주토피아2’ 흥행에 힘입어 2.2% 상승했다. 쿠팡은 개인정보 유출 여파로 5% 넘게 급락, 장중 최대 7.2% 낙폭을 보였다. 시가총액 1조달러 이상 기술주 중에서는 엔비디아·애플·아마존이 강세를 보였다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장은 12월 기준금리 25bp 인하 가능성을 87.6% 반영했다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장 대비 0.89포인트(5.44%) 오른 17.24를 기록했다.