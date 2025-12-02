- 오전 2시 21분 기아나 우주센터서 발사

- 초기 교신 성공, 태양전지판 전개 확인

‘아리랑7호’를 탑재한 아리안스페이스의 발사체 ‘베가-C’가 남미 가이나우주센터에서 발사되고 있다.[아리안스페이스 홈페이지]
[헤럴드경제=구본혁 기자] 저궤도(500~1500㎞)에서 해상도 0.3ｍ 이하의 초고해상도로 차량의 종류까지 식별할 수 있는 광학위성인 다목적실용위성 7호(아리랑 7호)가 우주로 발사에 성공했다.

2일 우주항공청과 한국항공우주연구원에 따르면 아리랑 7호는 이날 오전 2시 21분(현지시간 2일 오후 2시 21분) 남미 프랑스령 기아나 쿠루 기아나우주센터에서 아리안스페이스의 발사체 ‘베가-C’에 실려 발사됐다.

아리랑 7호는 발사 후 43분 54초 후 탑재체에서 분리된 뒤 궤도에 안착했다. 이어 새벽 3시 30분에는 첫 교신도 성공적으로 마쳤다. 우주청은 초기 교신을 통해 아리랑 7호의 태양전지판 전개 등 위성 상태를 확인했다고 설명했디.

아리랑 7호는 0.3m 크기 물체를 분간할 수 있는 고해상도 광학카메라와 적외선(IR) 센서를 통해 재해·재난·국토·환경 감시 및 공공안전, 도시 열섬현상 등을 분석할 수 있는 고품질 영상을 제공하는 위성이다.

기존 아리랑 3A호(광학 0.55m)와 대비, 아리랑 7호(0.3m 이하)는 차량종류(소형차, 트럭 등) 식별이 가능하는 등 판독능력이 3배 이상 향상됐다.

아리랑7호.[한국항공우주연구원 제공]
특히 국내 최초로 고정밀 자세제어 시스템(CMG, 제어모멘트자이로)도 탑재했다. CMG는 고해상도 영상을 확보하기 위한 필수 시스템으로, 위성의 방향을 초당 2도 이상으로 틀어 목표 지역을 정확히 포착하고 안정적으로 관측할 수 있게 한다.

2016년 8월 사업에 착수해 2023년 12월 위성체 총조립 및 우주환경시험을 완료했다.

아리랑 7호는 당초 2021년 하반기에 쏘아 올릴 예정이었으나 부품 제작 결함과 코로나19 영향으로 제작이 지연됐고, 발사도 4년 가까이 밀렸다.

김진희 우주청 인공위성부문장은 “아리랑 7호는 0.3m 이하의 고해상도 광학카메라 및 적외선(IR) 센서를 통해 재해·재난·국토·환경 감시 및 공공안전, 도시 열섬현상 등에 활용될 세계적 수준의 고품질 위성영상을 공공 및 민간 등에 제공할 수 있다”며 “더 높은 수준의 위성 서비스를 제공하기 위해 앞으로도 위성기술 고도화와 국산화를 적극 추진해 나갈 것”이라고 말했다.


nbgkoo@heraldcorp.com