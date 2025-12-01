경찰, IP 추적 등 국제공조 진행 중 유출 피의자 검거 위한 수사에 속도

[헤럴드경제=이용경 기자] 국내 1위 이커머스(전자상거래) 기업 쿠팡에서 3400만건에 가까운 개인정보 유출 사태가 발생한 가운데 경찰이 2차 피해 범죄를 막기 위한 예방 활동에 돌입했다.

경찰청 국가수사본부는 쿠팡 개인정보 유출 사건과 관련해 정보 유출 과정과 피해 범위 등을 명확하게 규명하고 신속한 피의자 검거를 위해 수사를 진행 중이라고 1일 밝혔다. 수사 과정에서 필요한 IP 추적 등 국제공조 절차 등도 함께 진행 중이라고 한다.

특히 경찰은 개인정보 유출에 따른 2차 피해 범죄를 예방하기 위해 맞춤형 예방 활동도 병행할 방침이다. 이를 위해 스미싱·보이스피싱·주거침입 및 주거침입 절도 등 범죄 발생 현황과 추세를 분석해 유형별로 상세히 관리할 계획이다.

유출된 개인정보가 다크웹상에서 유통·판매되는지, 불안감을 부추기는 허위 사실이나 가짜뉴스 등이 유포되는지도 아울러 감시할 예정이라고 경찰은 밝혔다.

박성주 국가수사본부장은 “이번 사건을 단순한 ‘기업 보안’ 사고를 넘은 국민 한 사람 한 사람의 일상과 안전이 위협받는 문제로 인식하고 있다”며 “국민의 평온한 삶이 유지될 수 있도록 개인정보 유출 사건 수사 및 2차 피해 예방을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.