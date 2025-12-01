[헤럴드경제 스포츠팀] 박현경이 일본 가전 및 자동차 부품 제조업체인 히라타그룹과 후원 재계약을 체결했다.

지난 달 히라타그룹 본사에서 진행된 후원 조인식에는 박현경을 비롯해 소속사인 넥스트 크리에이티브 관계자들이 참석했으며 양측은 앞으로도 상호 협력 관계를 강화하고 시너지 효과를 위해 최선을 다하겠다는 뜻을 밝혔다.

히라타그룹은 지난 5월 월드 레이디스 챔피언십 살롱파스컵에 출전한 박현경과 대회 기간 동안 단기 후원 계약을 진행했으며 이번 계약으로 내년까지 후원을 연장하게 됐다. 박현경은 이로써 2026시즌에도 보자 챙 우측에 히라타 로고를 달고 뛰게 됐다.

박현경은“올해에 이어 내년 시즌까지 히라타와 함께 하게 되어 기쁘다”며 “신뢰를 보내주신 만큼 더 좋은 경기력으로 보답하겠다”는 소감을 밝혔다. 히라타 관계자는 “박현경의 꾸준한 퍼포먼스와 성실함, 그리고 겸손함을 높이 평가하고 있다”며 “2026시즌에도 좋은 성적을 기대한다”고 화답했다.

히라타그룹은 한국선수 후원 사례가 드문 일본 기업임에도 불구하고 2024시즌 JLPGA투어에 복귀한 안신애와의 만남을 시작으로 한국 선수 지원에 관심을 쏟고 있다.