위병소 적발 뒤 출입절차 안내 후 신원 확인 없이 돌려보내 합참 “경계 대책 보강한 가운데 부대방호태세 유지하는 중”

[헤럴드경제=전현건 기자] 지난 10월 육군 지상작전사령부(지작사)에서 신원 미상 외부인이 영내로 진입할 뻔한 사건이 발생했지만 해당 부대는 신원 확인도 제대로 거치지 않고 돌려보낸 것으로 확인됐다.

최근 중국·대만인이 공군 기지 인근에서 무단 촬영하다 적발되는 등 외부인이 연루된 안보 관련 사건·사고가 연속해서 발생했음에도 불구하고 군이 신원 파악 등 기본 조치를 취하지 않은 셈이다.

합동참모본부는 1일 경기도 소재 모 부대에서 지난 10월 중순 아침 출근시간대 공사인부 조끼를 입고 위병소를 지나 영내로 들어가는 미상인원을 발견해 분리했다고 밝혔다.

지난 10월 중순 오전 중년 남성으로 추정되는 신원 미상 외부인은 지작사 위병소를 지나 영내로 진입하려다 저지당했다.

당시 이 외부인은 인도가 아닌 차량 진입로를 통해 입구를 통과했으며 출근 시간대의 혼란한 상황을 틈타 내부로 들어간 것으로 알려졌다.

외부인은 위병소 근무자에게 적발돼 행정안내실로 인계된 후 출입 절차를 안내받았다.

외부인은 당시 공사 인부들이 주로 입는 조끼들을 착용했지만 군에서 지급하는 작업복은 아니었다.

또 어눌한 말씨를 사용해 외국인일 가능성도 배제할 수 없는 것으로 전해졌다.

최근 국내 한미 군사시설과 주요 국제공항 여러 곳에서 중국인과 대만인들이 전투기 사진을 무단 촬영하다가 적발되는 사고가 잇따르고 있다.

합참 관계자는 “위병소 근무자는 미상인원이 위병소에 진입하는 시점부터 감시·추적하고 있었다”며 “미상인원을 제지해 행정안내실로 이동해 출입절차를 안내했다”고 말했다.

이어 “해당 인원에 대한 신원과 국적은 확인된 바 없다”며 “해당 부대는 우천시와 아침시간대 출근 장병, 부대공사 근로자 출입 등 출입 인원이 집중되는 시간대 경계 대책을 보강한 가운데 부대방호태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.