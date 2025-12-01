민관합동 산업투자전략회의 대미 등 해외투자 수요에도 늘어 3분기까지 투자이행률 68%

[헤럴드경제=배문숙 기자]올해 반도체, 자동차 등 10대 국내 제조업 설비투자 계획이 연초 보다 3조원 가량 늘어난 122조원으로 파악됐다. 3분기까지 투자 이행률도 68%로 투자 계획 역시 차질 없이 이행 중인 것으로 조사됐다.

산업통상부는 1일 김정관 장관 주재로 서울 중구 대한상공회의소에서 ‘민관합동 산업투자전략회의’를 열고 10대 제조업 투자 이행상황을 점검했다고 밝혔다.

이날 회의에는 반도체(삼성전자) 자동차(기아차), 디스플레이(삼성디스플레이), 이차전지(SK온), 석유화학·정유(에쓰오일), 철강(현대제철), 바이오(삼성바이오로직스), 조선(HD한국조선해양), 기계·로봇(HD현대인프라코어), 섬유(도레이 첨단소재) 등 10대 제조업 대표 기업이 참석했다.

올해 10대 제조업 국내 설비투자 계획은 연초 조사됐던 119조원보다 3조원 상향된 122조원으로 재집계됐다.

산업부는 이에 대해 자동차, 배터리 등 일부 업종의 미정이었던 투자 계획이 최종 확정되면서 규모가 확대된 것이라고 설명했다.

10대 제조업 설비투자 계획은 2023년 100조원, 2024년 110조원, 올해 122조원으로 해마다 늘어나는 추세다.

도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책, 글로벌 공급망 재편 등의 영향으로 해외로의 투자 수요가 확대되는 상황에서 국내 투자가 꾸준히 늘어나는 것은 큰 의미가 있다고 산업부는 평가했다.

10대 제조업 투자는 반도체, 자동차가 쌍끌이하고 있다. 반도체는 글로벌 인공지능(AI) 수요의 견고한 성장세에 대응하기 위해 첨단 메모리를 중심으로 투자를 늘리고, 자동차 업계는 미래를 대비하기 위한 전기차 전환 투자를 확대하고 있다. 두 업종은 10대 제조업 투자 계획의 약 80%를 차지한다.

이날 회의에 참석한 기업들은 국내 투자 분위기를 이어가기 위해 ▷전기차 보조금 신속 집행 ▷정책금융 공급 확대 ▷투자세액공제 직접환급제 도입 ▷ 전기요금 인하 등을 정부에 요청했다.

김정관 산업부 장관은 “요즘처럼 각국이 기업을 유치하는데 경쟁적인 시대에 국내투자는 ‘내가 대한민국의 기업’임을 보여주는 가장 중요한 척도이자 바로미터”라며 “계획된 투자가 차질 없이 이행되도록 기업 차원의 노력을 해달라”고 당부했다.

이어 “규제 개선 등 국내투자 촉진을 위한 구체적이고, 실질적인 아이디어를 최대한 제안해달라”면서 “기업 경영 활동에 장애되는 요인들을 해소하는데 총력을 다 하겠다”고 강조했다.