합병 절차 마무리 이후 공식 출범 방산 역량 합쳐 MASGA 본격 추진 해외 투자법인 세워 야드 개발 속도 2035년 전체 매출 37조 목표 제시

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대중공업과 HD현대미포를 합친 ‘통합 HD현대중공업’이 1일 공식 출범했다. 대형선 중심의 글로벌 1위 조선사와 중형선·특수선 중심의 조선사를 합병해 조선과 방산을 모두 아우른다는 구상이다. 이를 기반으로 마스가(MASGA, 미국 조선업 재건) 프로젝트의 본격적인 공략에 나설 것으로 보인다.

HD현대중공업에 따르면 이날 통합법인 공식 출범에 따른 별도 내부 행사는 진행되지 않는다. 앞서 HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대미포 등 3사는 지난 8월 말 각각 이사회를 열고 합병안을 의결했으며 9월 공정거래위원회 승인, 지난달 임시주주총회 찬성 가결을 거쳐 합병 절차를 마무리했다. 이날 합병 기일에 따른 공식 출범에 이어 이달 말에는 해외 법인 출자를 실시할 예정이다.

통합 법인은 양적·질적 대형화로 경쟁력을 강화해 미래 조선업 성장 기회 포착을 극대화한다는 구상이다. 우선 방산 부문 경쟁력 강화가 핵심 과제다. HD현대중공업이 갖춘 실적·인허가·기술력에, 함정 건조에 적합한 HD현대미포의 중소형 도크·설비를 결합하면 방산 생산능력을 보완할 수 있을 것이란 설명이다. 구체적으로 HD현대미포의 중소형 도크 4개 중 2개와 유휴설비인 HD현대중공업 5도크를 활용해 생산 능력을 확장할 계획이다. 특수목적선 실적 통합과 신기술 적용 가속화 등도 추진한다.

이를 통해 마스가 프로젝트를 비롯한 방산 부문 확장에 속도를 낸다. 회사 측은 글로벌 함정 시장에서 국내 업계에 대한 협력 요청이 확대하고 있어, 진출 기회가 급증하고 있다고 보고 있다. 마스가 프로젝트의 경우 미국 조선소와의 공동 협력, 미 함정 신조 및 유지·보수·정비(MRO) 사업 협력 가속화, 미국 해외법인 설립 추진, 기술 이전 협력 및 전문인력 파견 등으로 기여한다는 계획이다.

앞서 HD현대중공업은 미국계 사모펀드 서버러스캐피털, 산업은행과 50억달러 규모의 투자펀드를 조성하기로 했으며 미국 최대 방산 조선사 헌팅턴 잉걸스와는 차세대 군수지원함 건조 사업 협력에 나섰다. 정기선 HD현대 회장은 “내년부터 미국 조선소 인수·업그레이드, 첨단 선박 개발·건조, 조선 기자재 공급망 확충 등 사업을 추진할 계획“이라고 언급한 바 있다. 오는 2035년 특수목적선을 포함한 방산 부문의 매출 목표는 10조원을 제시했다.

방산뿐만 아니라 중소형 선박에서 먼저 적용되는 친환경 연료, 디지털, 자율주행, 액화이산화탄소(LCO₂) 등 신기술의 대형 선박 연계도 가속화될 것으로 보인다. 친환경 선박, 쇄빙선, 특수 목적선, 해양플랜트 등 고부가가치 및 틈새시장에서의 수주 가능성도 커졌다는 관측이다. 효율적인 통합 운영체계 기반을 갖추고, 수익성을 제고하기 위해 해외 야드 개발에도 속도를 낸다.

이를 위해서는 싱가포르 투자법인을 설립할 예정이다. 해당 법인은 해외 생산 거점을 관리하며, 신규 야드 발굴과 사업 협력 등 해외사업을 총괄하는 역할을 하게 된다. 경쟁력 있는 해외 야드를 활용해 벌크선과 탱커 등 중국 조선사에 밀려 어려움을 겪고 있는 일반 상선 시장에서 점유율을 회복하고, 해외사업 확대를 위해 의사결정 프로세스를 효율화하겠다는 계획이다. 이런 노력을 종합해 오는 2035년 전체 매출은 37조원을 달성한다는 목표다. 이는 지난해 매출(약 19조원) 대비 두 배에 달하는 수준이다.