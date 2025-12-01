“양국 간 상의하고 어떻게 진전 만들지 협의” “미측 사정 감안해 협의 채널 파악하고 구축”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 박윤주 외교부 1차관이 30일(현지시간) 미국을 찾아 한미 정상회담 결과물인 조인트 팩트시트(공동 설명자료) 후속 조치와 관련해 이행 협의체 구축 등을 미국 측과 논의할 것이라고 밝혔다.

박 차관은 이날 크리스토퍼 랜도우 미 국무부 부장관과 외교차관회의를 위해 워싱턴 DC 인근 덜레스 공항을 통해 입국했다. 취재진과 만난 박 차관은 방미 목적과 관련해 “팩트시트에서 논의된 여러 이슈를 양국 간에 상의하고 어떻게 진전을 만들지를 협의할 것”이라고 말했다.

한미 간 협의체 구성을 묻는 말에는 “그런 것을 포함해서 논의할 것”이라고 했다.

박 차관은 이어 “한미 간 여러 가지 사항이 실제로 이행되려면 미측도 필요한 조직이 있어야 하고, 우리도 필요한 조직이 있어야 한다”며 “미측 사정을 감안해 협의 채널을 파악하고 구축할 것”이라고 설명했다.

이번 방미 협의에서 한미 정상회담 주요성과 중 하나인 핵추진잠수함(핵잠) 건조 문제도 논의되느냐는 물음에 박 차관은 “팩트시트에 있는 여러 가지 사안들 한번 전반적으로 점검하고 진전을 만드는 길을 만들어 가야 한다”고 말했다.

또한 대북정책 관련 한미 간 조율과 관련해 박 차관은 “전반적으로 모든 사안을 이야기해 보려고 한다”고 덧붙였다.

박 차관은 1일(현지시간) 랜도 부장관과 회담에 나선다. 10월 29일 경주 한미 정상회담과 11월 14일 한미 조인트 팩트시트 발표 후 진행되는 한미 간 첫 고위급 회담이다.

이번 회담에서 박 차관은 핵잠 논의를 비롯해 팩트시트에 포함된 ‘우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리’를 이행하자고 촉구할 것으로 예상된다.

팩트시트에는 “미국은 한미 원자력 협력 협정에 부합하고, 미국의 법적 요건을 준수하는 범위 내에서 한국의 평화적 이용을 위한 민간 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리로 귀결될 절차를 지지한다”고 명시돼 있다.

문을 완전히 연 것은 아니지만, 절차 개방에 대한 긍정적인 입장을 확인한 만큼 양측은 협상의 틀을 구축하는 방안을 주로 논의할 것으로 보인다. 실제 우라늄 농축과 핵 재처리까지는 원자력 협정 개정과 미국 의회의 동의 등 관문이 줄지어 있어서다.

조현 외교부 장관은 지난 28일 이와 관련해 국회에 출석한 자리에서 “협정을 개정할지 아니면 현재 협정에 추가로 어떤 조항을 추가시킴으로써 우리가 농축과 재처리를 할 수 있게 할 것인지 이런 것을 종합적으로 검토하고 있다”고 언급한 바 있다.