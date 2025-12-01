- 김태흠지사, 1일 대통령 직속 농어업·농어촌특별위 주관 충남 타운홀 미팅 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 대통령 직속 농어업·농어촌특별위원회(이하 위원회)가 ‘농업정책 대전환’을 주제로 충남에서 전국 첫 소통·협력의 자리를 마련했다.

김태흠 충남도지사는 1일 스플라스리솜에서 ‘농업정책 대전환을 위한 충청남도 타운홀 미팅’을 열었다.

이번 행사는 농업·농촌의 지속 가능한 미래 전략을 현장에서 직접 듣고 정책에 반영하기 위한 전국 순회 토론회다.

김태흠 지사와 김호 위원장, 지역 농민과 청년농, 전문가, 관계기관·단체 등 300여 명이 참석한 가운데, 이번 행사는 정부 농정 방향 설명, 충남 스마트농업 정책 방향 설명, 의견 수렴 및 질의응답 등의 순으로 진행했다.

이날 토론회에선 농업 관련 국·도정 과제의 성공적인 추진을 위해 정부와 지자체, 농민, 전문가 등이 내용을 공유했으며, 지속 가능한 충남 농촌 구현을 목표로 지역 농업의 문제점을 살피고 개선·보완 방안을 모색했다.

이 자리에서 김 지사는 “농업·농촌의 발전 없이는 진정한 선진국이 될 수 없다”라면서 “연 5000만 원 이상 소득을 올릴 수 있는 ‘돈 되는 농업’으로 구조와 시스템을 바꿔줘야 한다”고 말했다.

또 김 지사는 ▷스마트팜 253만 평 조성 ▷청년농 3000명 유입 및 청년농 9000명 양성 ▷농생명융복합클러스터·글로벌스마트팜콤플렉스 구축 ▷고령은퇴농 연금제 등 도의 주요 농업 정책을 설명하며 “도는 언제나 농업·농촌의 대전환을 선도해 왔다”고 강조했다.

이어 김 지사는 “도는 전국 최초로 친환경농업 도입과 스마트팜 원예단지 조성, 전국 최대 축산도시 조성 등 농업·농촌의 미래를 선도해 온 역사가 있는 만큼 다시 한번 충남이 농업을 미래산업이자 국가 전략사업으로 바꿔나가는 전환점을 만들 것”이라고 덧붙였다.