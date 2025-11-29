[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘불꽃축제’를 여는 한화그룹이 서울에서는 예산을 모두 부담하는 반면, 부산에서는 23억원을 받아 형평성에 어긋난다는 지적이 부산 정치권에서 제기됐다. 그러나 누리꾼들 사이에서는 다른 지역과의 형평성을 고려하면 ‘공짜 요구’가 지나치다는 반론이 나오고 있다.

29일 부산시의회 김효정 의원(국민의힘·북2)에 따르면, 한화그룹은 2000년부터 ‘함께 멀리’라는 경영 철학 아래 사회공헌 사업으로 매년 100억원 규모로 서울세계불꽃축제를 추진해오고 있다. 비용은 모두 한화그룹이 부담한다.

한화그룹은 부산불꽃축제도 20년째 진행 중인데, 올해는 부산시 예산 23억원에다 유료 티켓 판매수익과 협찬금 등 16억원을 포함해 39억원이 들었다. 부산시가 한화그룹에 용역비 명목으로 23억원을 지급했다.

한화그룹이 서울에는 자비로 불꽃축제를 진행하면서, 부산에는 용역비로 23억원을 받는 것이다.

김 의원은 “같은 기업이 주도하는 행사인데도 서울은 기업의 사회공헌으로, 부산은 시민의 세금으로 계속 치러진다면 시민 입장에서는 고개를 갸우뚱할 수밖에 없고, 일부 시민들은 불공평하다고 생각할 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “부산시도 한화그룹과 적극적으로 협의해 기업과 지역의 상생 모델을 만들어야 한다”며 “부산시와 한화, 시민이 함께 가치를 창출할 수 있도록 사업구조를 재설계해야 한다고 주장했다.

한화그룹은 서울불꽃축제는 애초부터 사회공헌사업으로 시작했고, 부산불꽃축제는 계약 관계로 불꽃 연출만 맡기 때문에 성격이 다른 행사라는 입장인 것으로 전해졌다.

논란을 접한 누리꾼들은 “부산 말고 다른 지역에서 하면 되겠네”, “호의가 계속되면 권리인 줄 안다” 등의 반응을 보이고 있다.