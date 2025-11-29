[헤럴드경제=이원율 기자]중국인 관광객이 이른바 ‘한일령(限日令)’ 등 외교 갈등 여파로 일본 여행을 잇달아 취소하는 기류가 감지되고 있다. 일본을 대체할 관광지로는 러시아 등이 주목받는 모습이다.

28일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 여행 마케팅 업체 ‘차이나 트레이딩 데스크’는 최근 2주간 12월 러시아 호텔 예약이 전년 대비 50% 이상 늘었다고 밝혔다.

특히나 온천과 스키 등으로 유명한 일본 홋카이도 대신 기후 조건이 비슷한 모스크바, 상트페테르부르크 등지로 목적지를 바꾸는 중국인도 증가하고 있는 것으로 전해졌다.

중국 여행 플랫폼 플리기도 최근 2개월간 러시아행 항공편 예약이 전년 동기 대비 두 배 가까이 늘었다고 했다. 회사 측은 “러시아는 자연 경관과 문화적 매력, 저렴한 비용으로 여행을 할 수 있다”며 “오로라 관측과 바이칼 호수의 푸른 얼음을 감상하는 독특한 겨울 여행지”라고 했다.

이러한 여행 ‘트렌드’ 변화에는 중국과 일본 사이 외교 갈등을 영향을 미쳤다.

다카이치 사나에 일본 총리는 대만해협 유사시 군사 개입 가능성을 언급했다. 중국 정부는 이에 일본 여행 자제를 권고했다. 수십만명 중국 관광객이 일본행 항공권을 취소했으며, 중국 항공사들 또한 지난 월요일 기준 일본 노선 12개를 중단한 상황이다.

이런 가운데 블라디보스토크 등 러시아 동부로 향하는 중국인 관광객은 급증하는 추세다. 지난 10~11월 블라디보스토크행 여객기 승객은 6만7000명으로 전년보다 37% 늘었다. 중국과의 주간 항공편도 증가했다.

SCMP는 “일본 방문객 감소로 러시아 말고도 한국, 동남아시아 국가 또한 반사이익을 보고 있다”고 했다.

한편 홍콩 당국 또한 일본 측과의 공식 교류 행사를 일방적으로 취소하는 등 ‘한일령’ 분위기의 전선 또한 넓어지고 있다.

최근 일본 교도통신은 소식통을 인용, 홍콩 당국이 당초 다음 달 초로 예정된 미우라 준 일본 총영사와 홍콩 정부 경제 정책 담당 고위 관료 간 회의를 취소해달라고 일본 측에 요청했다고 전했다.

소식통에 따르면 다음 달 중순 일본 총영사관이 주최 예정이던 또 다른 행사에 초청된 홍콩 경찰 고위 간부도 자신의 참석이 현재 상황을 고려할 때 부적절하다며 불참 소식을 전했다.