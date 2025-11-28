[헤럴드경제=민성기 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 12·3 비상계엄 사태에 대해 “결과적으로 많은 국민들에게 혼란과 고통을 드렸다”며 머리를 숙였다.

장 대표는 28일 대구에서 열린 민생회복 법치수호 국민대회에서 “민주당의 의회 폭거와 국정 방해가 계엄을 불러왔지만 결과적으로 많은 국민들께 혼란과 고통을 드렸다”면서 이같이 말했다.

장 대표는 “계엄 이후 충성스러운 군인들이 재판정에서 시련을 겪고 있다. 민주당의 적폐 몰이로 사찰을 위협받는 공무원도 있다”고 안타까워했다.

그러면서 “저는 그 책임을 무겁게 통감한다. 이 모든 게 결국 우리 당이 제대로 싸우지 못했기 때문”이라며 “뿔뿔이 흩어져서 계엄도, 탄핵도, 이재명 정권 탄생도 막지 못했다”고 덧붙였다.

이어 “내란 몰이와 민생 파탄으로 1년이 지나가는데도 여전히 우리는 흩어져서 이재명 독재를 막지 못하고 있다. 오늘 대구에서 다시 시작하겠다”면서 “똘똘 뭉쳐서 추경호 전 원내대표의 구속영장을 반드시 기각시키고 하나된 힘으로 정치 특검의 야당 탄압, 국민 탄압을 분쇄해야 한다”고 목소리를 높였다.

아울러 “내년 지방선거에서 압승하고 대한민국의 자유민주주의를 회복할때까지 하나로 뭉쳐서 끝까지 함께 싸우자”고 호소했다.

장 대표는 “퇴장해야 할 사람은 이재명이다. 해산해야 할 정당은 민주당이다”라면서 “국민이 이재명 아웃을 외쳐야 한다. 자유 탄압하는 독재정권, 국민 지갑 털어가는 도둑 정권, 내 집 내 일자리 뺏어가는 날강도 정권, 이재명 정권을 향해 국민의 레드카드를 들어달라”고 말했다.