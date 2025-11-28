[헤럴드경제=장연주 기자] 러시아의 한 트레이너가 자신의 체중 감량 프로그램의 우수성을 입증하기 위해 일부러 살을 찌운 뒤 감량하는 모습을 보이려다 돌연 사망했다.

26일(현지시간) 데일리메일 보도에 따르면, 피트니스 코치 드미트리 누얀진(30)은 자신의 고객들의 동기 부여를 위해 총 25kg을 증량한 뒤 이를 빠르게 감량하는 과정을 보여줄 계획이었다.

이를 위해 누얀진은 열량이 높은 패스트푸드를 중심으로 식단을 구성, 하루 최대 1만 칼로리에 달하는 고열량 식단을 섭취했다.

그가 영상을 통해 공개한 식단을 보면, 아침 식단은 빵과 케이크, 점심은 만두 800g, 간식으로 감자칩, 저녁으로 햄버거와 피자 2판 등이었다.

결국 그는 도전을 시작한 지 한달 만에 13kg을 늘리는 데 성공했다.

그런데, 체중 증량 결과를 공개한 뒤 누얀진은 자다가 심장마비로 사망한 것으로 전해졌다.

그는 사망 하루 전 훈련을 취소했으며, 지인들에게 몸 상태가 좋지 않아 병원에 가야 할 것 같다고 말한 것으로 알려졌다.

그는 올림픽 리저브 스쿨과 국립피트니스 대학교를 졸업한 뒤, 10년간 러시아 프로 선수들의 개인 코치로 활동한 경력이 있는 트레이너로 그의 사망 소식은 현지에 충격을 안겼다.

이번 사건과 관련, 한 브라운 대학교는 “체중 증가는 심장이 펌프질을 할 때 더 많은 저항을 받게 만든다”고 경고했다.

한편, 올 9월에는 벨라루스에서 한 유명 보디빌더가 158kg의 체격을 유지하고자 하루 1만6000칼로리 이상을 섭취한 뒤 심장마비로 사망한 바 있다.