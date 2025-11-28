[헤럴드경제=민성기 기자] 이준석 개혁신당 대표가 장경태 더불어민주당 의원의 성추행 의혹과 관련해 자신이 사건에 연루됐다는 ‘개입설’이 퍼지고 있는 것에 대해 가짜뉴스를 좌시하지 않겠다며 법적 대응을 예고했다.

이 대표는 27일 자신의 SNS를 통해 “장경태 의원 성추행 현장에 제가 있었다는 허위사실을 특정 세력이 광범위하게 유포하고 있는 것 같다”고 지적했다.

이에 이 대표는 “이처럼 의도적이고 조직적 음해를 그냥 두고 보지 않고 법적조치를 하겠다”고 강조했다.

서울경찰청에 따르면 모 의원 비서관인 여성 A씨는 지난해 10월 23일 서울 여의도 국회 인근 한 식당에서 저녁 회식을 갖던 중 장경태 의원에게 성추행당했다며 지난 25일 장 의원을 준강제추행 혐의로 서울 영등포경찰서에 고소했다. 사건을 이관받은 서울경찰청은 수사에 착수했다.

고소 사실이 알려지자 정청래 민주당 대표는 조승래 사무총장과 당 윤리감찰단에 진상 조사를 지시했다.

이와 관련해 장경태 의원은 기자들과 만나 “사실이 아니다”며 “당시 비서관들과 회식 중 잠시 다른 자리로 갔다가 밖에 나와 있는데 (A씨의) 남자 친구라는 사람이 행패를 부려 자리를 떠났다”고 했다.

이어 “다음 날 A씨의 의원실에서 자체 조사를 하고 정리가 된 것으로 알고 있으며 그 이상 아는 건 없다”고 했다.

그러면서 장 의원은 “A씨가 지난 연말 ‘이 사실이 보도되면 명예훼손으로 고발하겠다’는 말까지 했다”며 억울함을 호소한 뒤 “허위 무고, 음해에 대해 법적 조치 등 강력 대응하겠다”고 했다.