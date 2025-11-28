대전 중구 대흥동 제과 상점가 방문

[헤럴드경제=배문숙 기자] 김민석 국무총리는 28일 대전 중구 대흥동의 제과 상점가를 방문해 운영 상황을 살피고 애로 사항을 들었다.

김 총리는 이날 현장을 찾아 가진 간담회에서 “문화와 지방을 결합해 가는 것이 전체적으로 우리가 앞으로 어떤 분야에서든 성공할 수 있는 길”이라고 말했다.

이어 “포스트 APEC(아시아태평양경제협력체)인데 뭐로 가야 하나(생각했다)”면서 “하나는 지방으로 가야 하고, 또 하나는 문화로 가야 한다”고 강조했다.

그러면서 “APEC이 외교적으로 성공했지만 K-푸드, K-뷰티, K-컬쳐가 어우러져 성공했다고 봐야 한다”며 “모든 것이 이렇게 연동이 되어 가는 것”이라고 강조했다.

김 총리는 또 대전의 명물 빵집 ‘성심당’의 인기를 토대로 제과 거리가 조성된 점을 짚으며 “개성을 가진 공간들이 하나의 시너지를 내면서 발전해도 좋겠다는 생각이 든다”고 말했다.

그러면서 “국가는 흔히 혁신 기술만 (지원)하는데 지역의 협업이나 문화적인 것도 지원할 수 있지 않나 생각된다. 범주를 잘 만들어 정부도, 지방정부도 결합할 방법을 고민해볼 것”이라며 “(훗날) ‘빵 혁신 클러스터’가 될 곳을 와서 보는 것이 아주 뜻깊었다”고 덕담했다.

김 총리는 이날 현지 제과점들을 찾아 직접 제품을 시식하고 상인, 종업원들과 소통하는 시간도 가졌다.

김 총리는 지난 26일 광주 방문에 이어 이날은 대전을 방문하는 등 최근 지방 일정에 힘을 쏟고 있다.