적립금 1361조…전년 말 대비 148.4조 증가 “국내주식, 새정부 정책 기대감 등 반영 50% 육박 수익률” “기술주 강세로 해외주식 두 자릿수 수익률”

[헤럴드경제=노아름 기자] 국민연금이 올해 9월 말까지 11%대의 기금 운용수익률을 기록했다고 28일 밝혔다.

국민연금공단 기금운용본부는 올해 1월부터 9월 말까지 국민연금 기금적립금은 1361조원으로 전년 말 대비 148조4000억원 증가했다고 잠정 집계했다. 같은 기간 수익률은 11.31%를 기록했다.

올해 수익금은 138조7000억원이며, 1988년 국민연금제도가 도입된 이래 누적된 기금 운용 수익금은 876조원이다.

국민연금은 국내외 주식시장에서 인공지능(AI)과 반도체 관련 종목이 강세를 보이며 전체 수익률을 견인했다는 설명을 내놓았다.

자산군별로 수익률을 살펴보면 국내주식 47.30%, 해외주식 12.95%, 국내채권 2.51%, 대체투자 1.46%, 해외채권 0.27%로 각각 나타났다.

국민연금 측은 “가장 높은 성과를 기록한 국내주식은 새정부 정책 기대와 반도체·기술주 중심의 상승세로 인해 50%에 가까운 수익률을 기록했다”며 “해외주식도 미국 금리 인하 재개 상황에서 AI와 기술주가 두드러진 강세를 보이며 두 자릿수 수익률을 냈다”고 밝혔다.

국내채권은 상반기 두 차례 기준금리를 인하한 후 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 수익을 냈다. 해외채권 역시 경기 둔화 우려로 금리가 하락하면서 채권 가치가 상승했고, 이에 따른 평가이익 발생으로 전체적으로 수익을 낼 수 있었다는 설명이다.

대체투자자산 수익률의 경우 주로 이자·배당수익과 환율 변동에 따른 외화환산손익이 반영된 결과이며, 공정가치 평가는 이번 성과에 포함되지 않았다.