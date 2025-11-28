[헤럴드경제=김성훈 기자] 층간소음으로 항의를 받은 아이들의 부모가 진심 어린 반성문으로 층간소음 갈등과 자녀 교육을 한번에 해결해 귀감이 되고 있다.

지난 25일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에는 “층간소음 글이 많이 보여 나도 경험담 한번 적어본다”라며 지난해 3월 있었던 경험담을 쓴 글이 올라왔다.

작성자 A 씨는 작은 매장을 운영하고 있어서 집을 비우는 경우가 많은데, 하루는 자녀가 전화를 걸어오더니 ‘아랫집 할머니가 층간소음 때문에 찾아왔다’고 전했다고 한다. 당시 A 씨의 딸은 초등학교 5학년, 아들은 1학년이다.

A 씨는 “아이들에게 나름 교육도 시키고, 층간소음 슬리퍼도 신게 했지만, 아이들은 아이들이라 쇼파에서 뛰고 그런 듯하다”며 “저희 부부가 (집에) 있을 때는 안 그랬을지 몰라도, 아이들만 있는 경우에는 직접 눈으로 본 게 아니니 분명 아이들의 잘못이 있을 거라고 생각했다”고 했다.

그는 “아이들을 가르치는 것도 중요하지만, 아이들이 직접 경험해야 조심할 거라는 생각을 하게 됐다”며 당장 집으로 달려가 아이들이 보는 앞에서 직접 ‘반성문’을 작성했다고 한다.

반성문에는 “아이들의 연락을 받고 급히 집에 와보니 댁에 계시지 않아 글로써 죄송한 마음을 올린다. 부부가 오전 9시부터 오후 9시까지 공휴일 없이 일하다 보니 아이들 관리에 소홀했다”며 “최대한 주의 주고 가르쳤지만 가르침이 부족했다. 추후 이런 일이 발생하면 바로 연락을 달라”고 적었다.

A 씨는 “제가 잘못 가르쳤으니 제가 (반성문을) 적는 것이 맞고, 아이들에게도 본인들이 잘못하여 아빠가 반성문을 적는다는 걸 직접 보여줬다”라며 “아이들도 (잘못을) 느낄 수 있게 자필로 사과한다고 글도 적게 했다”고 했다. 그러면서 “저 혼자 아랫집에 가서 사과드릴 수도 있었겠지만, 아이들의 잘못은 아이들이 직접 사과하는 것이 중요하다 생각했다”고 덧붙였다.

반성문을 다 쓴 A 씨는 아랫집 할머니께 드릴 음식도 함께 챙겨 아래층을 찾았다. 층간소음이 또 발생했을 때 연락을 할 수 있도록 자신의 명함도 함께 남겼다.

A 씨는 “현재까지 약 2년 가까운 시간 동안 큰 탈 없이 잘 지내고 있다”며 “아이들도 조심하고 아랫집 할머니도 따로 연락하셔서 ‘아이들 너무 야단치지 마라’며 격려해주시더라”고 밝혔다.

10년새 5배 가량 늘어난 층간소음 민원…보복범죄로 이어져

아파트 등 공동주택에 사는 사람들이 늘어나면서 층가소음 문제는 큰 사회문제로 떠오르고 있다. 한국환경공단이 운영하는 층간소음 이웃사이센터의 통계를 보면 층간소음 민원이 2012년에 8795건 정도 접수됐는데, 2022년도에는 4만393건으로 4.6배로 폭증했다.

심지어 보복범죄로까지 이어지는 일도 있어서 대응이 요구되는 상황이다. 경제정의실천시민연합(경실련)이 추산한 통계에 따르면, 층간소음으로 시작된 살인 폭력 등 강력범죄는 2016년 11건에서 2021년 110건으로 5년새 10배가 늘었다.