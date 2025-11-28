삼성에피스 ‘과학·지식의 본질’ 의미 종근당 아첼라, ‘근원서 피어난 생명’ 생명을 다루는 일 철학적 사유 담아

에피스, 아첼라. 제약·바이오 기업 사명에 고대 그리스어에서 어원을 따오는 사례가 많아졌다. 단순히 ‘바이오’라는 이름을 붙이는 것을 넘어 생명의 진리를 탐구하고, 인류를 치유하며, 새로운 기원을 만든다는 철학적인 의미를 담으려는 뜻으로 해석된다.

삼성의 바이오시밀러 및 플랫폼 기업에는 ‘에피스’라는 이름이 공통으로 들어간다. 에피스(EPIS)는 그리스어인 ‘에피스테메(EPISTEME)’를 뜻하며, 과학 및 지식의 본질을 의미한다.

지주사인 삼성에피스홀딩스와 삼성바이오에피스는 물론, 삼성에피스홀딩스가 설립한 신설 플랫폼 자회사도 에피스넥스랩이다. ‘에피스’가 곧 기업의 정체성인 것이다.

에피스넥스랩은 최근 바이오 업계에서 주목하고 있는 바이오 기술 플랫폼 개발 사업을 담당한다. 신약 후보물질의 경우 특정 약물이나 적응증에 제한돼 작용하지만, 플랫폼은 기존 의약품에 적용해 새로운 의약품을 개발할 수 있는 기반 기술로 여러 신약에 적용할 수 있어 높은 사업 확장성을 지닌다.

삼성에피스홀딩스는 “에피스넥스랩은 에피스의 기업 정체성을 바탕으로, 차세대 기술(NEXT)을 연구(Laboratory)하는 회사로서 전문성과 경계를 구분하지 않는 유연하고 미래지향적인 비전을 상징하는 사명”이라고 설명했다.

지난달 창립한 종근당의 신약개발 전문 자회사인 ‘아첼라(Archela)’도 고대 그리스어에서 어원을 가져왔다. 시작, 근원, 원리를 의미하는 ‘아르케(Arche)’와 생명, 조화, 확장을 상징하는 어미 ‘라(-la)’를 결합해 ‘근원에서 피어난 생명’, ‘근본에서 확장되는 조화로운 성장’이라는 뜻을 담고 있다.

이는 모회사인 종근당의 ‘한 사람에서 전 인류까지, 예방부터 치료까지 제약기술 혁신으로 건강한 삶을 누릴 수 있도록 기여한다’는 사명의 의미를 내포하면서, 제약회사 본연의 업무이자 성장동력인 ‘신약개발’을 담당한다는 기업의 정체성을 담았다.

인공지능(AI) 플랫폼 기반 희귀난치성 질환 전문기업 ‘파로스아이바이오’도 그리스어에서 기원한다. ‘파로스(Pharos)’는 고대 이집트 알렉산드리아 섬의 이름으로, 모든 등대의 원형을 상징하게 되면서 그리스어로 ‘등대’라는 뜻으로 의미가 확장됐다.

파로스의 등대는 세계 7대 불가사의 중 하나이다. ‘파로스’와 AI를 뜻하는 ‘아이’를 결합한 파로스아이바이오는 자체 개발한 AI 기반 신약개발 플랫폼 ‘케미버스’를 통해 타깃 질환의 최적화된 표적 단백질과 최적의 화합물을 자체 분석해 희귀난치성 질환 치료제 개발에 앞장선다는 포부를 담았다.

마이크로니들 패치 전문기업 ‘라파스’는 ‘치유’를 뜻하는 히브리어 ‘라파’와 ‘길’을 뜻하는 ‘패스’가 결합됐다. 피부손상 없이 약물을 효과적으로 체내에 전달하는 마이크로니들 패치 기술은 비만 치료제, 백신, 탈모 등 다양한 분야에서 ‘붙이는 신약’을 개발하고 있다.

글로벌 바이오 기업들도 그리스어에 어원을 둔 사명이 많다. 스위스 최대 제약사 노바티스에 인수된 백신 생산업체 ‘카이론’은 그리스 신화의 의술의 신 ‘아스클레피오스’의 스승 ‘케이론(Chiron)’에서 유래했다. 미국 생명공학기술기업 ‘바이오젠’은 생명을 뜻하는 ‘바이오(Bios)’와 탄생, 기원이라는 뜻의 ‘Genos’를 결합했다. 바이오젠은 노벨의학상 수상자 월터 길버트 등 신경과 전문의와 과학자들이 설립한 대표적인 1세대 바이오벤처로, 생명공학을 통해 새로운 치료법을 탄생시킨다는 의미를 담았다.

그리스 철학은 현대 과학의 기원으로 꼽힌다. 모든 만물의 근원을 신을 중심으로 사고하는 ‘신화적 사고’에서 인간을 중심으로 전환됐기 때문이다. 바이오 기업 사명에 그리스어를 담는 것은 생명을 다루는 일의 의미를 숭고하게 생각하고 접근하고 있다는 해석이 나온다. 바이오 업계 관계자는 “바이오라는 단어 자체가 생명, 삶을 뜻하는 그리스어에서 유래했다“며 ”현대 과학의 시작인 고대 그리스 철학에서 답을 찾겠다는 포부가 담겨있다”고 말했다. 최은지 기자