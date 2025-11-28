[헤럴드경제=양대근 기자] 폭스바겐그룹코리아(대표이사 틸 셰어)가 27일 제주 지역 소방대원들을 대상으로 한 ‘전기차 안전구조 세미나’에 폭스바겐과 아우디의 순수 전기차를 교육용으로 지원했다고 28일 밝혔다.

한국교통안전공단은 급증하는 전기차 관련 사고에 대비하고, 소방대원의 안전하고 신속한 구조활동을 지원하기 위해 정기적으로 전기차 안전구조 세미나를 실시하고 있다.

특히 올해 세미나는 국내 전기차 보급률이 가장 높은 제주 지역에서 소방대원들의 전기차 사고 현장 대응 역량 강화를 위해 개최됐다. 이에 폭스바겐그룹코리아는 제주 지역 소방대원 90여명을 대상으로 진행되는 이번 세미나에 폭스바겐 ID.4와 아우디 SQ6 e-트론을 교육용 차량으로 제공했다.

교육은 고전압 배터리 시스템과 구조에 대한 깊이 있는 이론 학습과 실제 차량을 활용한 현장 실습으로 구성됐다. 소방대원들은 지원된 차량을 통해 배터리 식별 및 차단 위치 확인 등 실제 사고 시 필수적인 안전 조치를 직접 시뮬레이션했다. 이를 통해 전기차 특성을 정확히 숙지하여, 향후 실제 구조 현장에서 골든타임 내 대원과 구조 대상자의 신속하고 안전한 구조에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.

틸 셰어 폭스바겐그룹코리아 대표이사 사장은 “전기차 시대가 본격화됨에 따라, 전기차 운행 시 발생할 수 있는 여러 상황에 효과적으로 대응할 수 있는 전문 지식과 기술이 그 어느 때보다 중요해지고 있다”며 “이번 제주 지역 소방대원 대상 세미나 차량 지원을 통해 소방대원들의 전기차 구조 역량을 강화하고, 궁극적으로 안전한 전기차 생태계를 구축하는 데 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

앞으로도 폭스바겐그룹코리아는 지속적인 교육 지원과 기술 공유로 국내 전기차 시장의 안전한 성장에 기여하고, 기업의 사회적 책임을 다하기 위한 활동을 이어간다는 방침이다.

한편, 이번에 교육용 차량으로 지원된 폭스바겐 ID.4는 브랜드의 전동화 리더십을 견인하는 베스트셀링 순수 전기 SUV로 넓은 실내 공간, 우수한 효율성, 강화된 주행 성능을 갖춘 것이 특징이다. .

아우디 SQ6 e-트론은 브랜드의 프리미엄 세그먼트 전기차 전용 플랫폼인 프리미엄 플랫폼 일렉트릭(PPE) 기술이 적용된 최초의 양산 모델인 ‘아우디 Q6 e-트론’의 고성능 모델로, 새로운 전기 아키텍처와 향상된 배터리 성능 및 충전효율, 역동적인 주행 성능을 갖춘 프리미엄 순수전기 SUV다.