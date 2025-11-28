4호선 대야미역 인접 역세권, 학세권 입지 오는 8일부터 LH 청약플러스 통해 신청

[헤럴드경제=신혜원 기자] 한국토지주택공사(LH)는 군포대야미 지구 A-2블록 신혼희망타운 공공분양주택 1003가구 입주자모집공고를 시행한다고 28일 밝혔다.

군포대야미 지구 A-2블록은 총 1511가구이며, 공공분양과 행복주택 혼합단지다. 이번에 공급하는 물량은 그중 공공분양 1003가구로, 본청약(일반청약) 물량은 공고일 기준 사전청약 물량 564가구를 제외한 439가구다.

55㎡(이하 전용면적) 946가구, 59㎡ 57가구로 특히 복층 구조인 59형은 거실과 침실을 분리한 생활을 즐길 수 있다. 최고 28층, 총 19개 동으로 건설되며, 입주는 2029년 8월로 예정돼 있다.

분양가 상한제가 적용됨에 따라 분양가격은 시세 대비 합리적인 수준인 평균 4억1000만원대(3.3㎡(평)당 평균 1720만8000원, 55㎡ 기준)로 공급된다. 전매제한이 3년 적용되나 실거주 의무는 없다. 또한 신혼희망타운 전용 주택담보대출 상품이 지원돼 주택 가격의 최대 70%(4억원 한도)를 최장 30년간 연 1.3% 이율로 이용할 수 있다.

청약 접수는 오는 12월 8일부터 사전청약 당첨자, 본청약(일반청약) 대상자순으로 진행되며, 12월 19일 당첨자 발표, 2026년 4월 중 계약체결 예정이다.

신혼희망타운인 만큼 단지 내 어린이집부터 다함께돌봄센터, 작은도서관 등 다양한 육아 친화 커뮤니티 공간이 마련되며, 지구 내 계획된 유치원, 초·중학교와 가장 가까워 탁월한 교육여건을 갖췄다.

견본주택은 LH 동탄주택전시관을 방문해 확인할 수 있으며, 분양 홈페이지에서도 구조와 내부를 관람할 수 있다. 전시관에는 지구위치도, 단지모형도 등을 비롯해 2개 타입(55A, 55D)의 견본주택이 준비되어 있으며, 28일부터 사전청약 당첨자를 우선해 공개될 예정이다.

군포대야미 지구는 북측에 산본·평촌, 남측에 안산·의왕과 접해있어 배후지 여건이 양호하며, 4호선 대야미역과 군포 IC와 가까워 우수한 입지 조건을 지니고 있다.

국도 47호선, 영동고속도로, 수원광명고속도로, 수도권제1순환고속도로 등 주요 간선도로와 인접해 서울 및 주변 도시로의 접근성이 뛰어나다. 특히 4호선 대야미역을 통해 과천 20분, 사당 30분대 이동이 가능하다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-C노선이 완공되면, 금정역을 통해 삼성역까지 20분대 이동도 기대할 수 있다.

생활 인프라 역시 우수하다. 인근에 초막골 생태공원, 이마트트레이더스, 군포국민체육센터 등 다양한 생활 문화시설과 군포복합물류터미널, 군포첨단산업단지, 의왕테크노파크 등이 위치해 있다.

기타 자세한 사항은 LH 청약플러스에 게시된 입주자모집공고문을 통해 확인할 수 있으며, 유선을 통한 분양 상담도 가능하다.