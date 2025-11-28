성수1구역 등 도입단지 확대 예정

[헤럴드경제=홍승희 기자] GS건설 프리미엄 브랜드 자이(Xi)가 건설업계 최초로 공간별 특성에 맞춘 자이만의 음악 ‘자이 사운드스케이프’를 선보인다고 28일 밝혔다. 메이플자이와 철산자이더헤리티지 등 최근 입주한 단지에 첫 적용된 뒤, 성수1구역 등 도입단지에도 확대할 계획이다.

‘자이 사운드스케이프’는 단지 내 주요 동선과 생활 패턴을 기준으로 공간별 음악을 체계적으로 설계했다. ▷동출입구 ▷조경 산책로 ▷커뮤니티 로비 ▷라운지 등 이용 목적과 분위기가 다른 공간마다 최적화된 플레이리스트를 적용해, 입주민이 머무는 순간마다 감각적인 청각 경험을 제공한다.

또한 인공지능(AI) 기반 공간음악 전문기업 어플레이즈(APLAYZ)와 협업해 시간대·날씨·공간 환경 데이터를 반영한 AI 자동 선곡 엔진을 도입했다. 이를 통해 단지 내 상황에 따라 음악이 자연스럽게 변화하는 맞춤형 청각 환경을 구현한다.

GS건설은 아파트 단지 도입에 앞서 지난 8월 한 달간 본사 직원 휴식공간인 ‘자이로움’에서 ‘자이 사운드스케이프’를 시범적으로 운영하였으며 이곳을 찾는 직원들의 공간 체류에 대한 만족도, 집중력 향상 및 휴식 경험에 대한 긍정적인 성과를 확인한 바 있다.

GS건설은 이달 중 메이플자이, 철산자이더헤리티지 등 주요 입주 단지에 ‘자이 사운드스케이프’를 우선 적용하고 향후 성수1구역, 서초 진흥 등 도시정비 사업지와 신규 분양 단지 등으로 도입을 확대해갈 계획이다.

GS건설 관계자는 “자이는 최근 시각·청각·후각 등 오감 기반 브랜드 경험 개발을 강화하고 있다”며 “자이 사운드스케이프를 통해 주거 공간의 감성 품질을 한 단계 높이고, 자이만의 브랜드 경험을 다각도로 확장해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 자이 사운드스케이프의 주요 테마 음원은 향후 자이 유튜브 채널을 통해 공개될 예정이다.