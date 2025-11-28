한국장애인개발원·서울장애인종합복지관 협약 맞춤훈련·채용 연계…12월 20명의 합격자 전망

[헤럴드경제=신현주 기자] 쿠팡은 한국장애인개발원, 서울장애인종합복지관과 ‘중증장애인 e스포츠 선수 직무모델 개발과 고용 활성화’를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약은 장애인에게 새로운 일자리 기회를 제공하고, e스포츠 산업을 통한 고용 혁신을 추진하는 것이 골자다. 개발원은 중증장애인 대상 ‘e스포츠 맞춤훈련 과정’을 개설하고 사업을 총괄한다. 복지관은 훈련과정 설계·운영과 취업 지원을 담당한다. 쿠팡은 훈련생에게 면접 기회를 제공하고, 인재를 채용한다. 전형이 마무리되는 12월에는 20명의 합격자가 나올 전망이다.

e스포츠는 기술 기반의 환경을 통해 장애인 인재가 공정하게 역량을 발휘할 수 있는 분야다. 쿠팡은 이를 통해 지속 가능한 고용 모델을 만든다는 구상이다. 실제 쿠팡은 지난해 10월 장애인 e스포츠 직무를 신설해 60여명의 선수가 재택근무로 활동 중이다.

신우익 쿠팡 인사지원센터 상무는 “이번 협약을 통해 맞춤훈련과 채용 연계를 강화해 중증장애인에게 지속 가능한 일자리 기회 제공을 위해 노력할 것”이라며 “앞으로도 쿠팡은 장애인 인재가 e스포츠 등 다양한 분야에서 역량을 발휘할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.