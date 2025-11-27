조용익 시장, 한국산업은행과 수도권 서부 산업 생태계 조성 협약 체결

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]부천시가 부천대장 도시첨단산업단지 내 성장잠재력이 높은 기업 유치와 기업 활동 지원 및 산업정보 교류 강화를 위해 한국산업은행과 손을 잡았다.

조용직 부천시장은 27일 부천시청 만남실에서 박상진 한국산업은행 회장과 ‘부천대장 도시첨단산업단지 중심 수도권 서부 산업 생태계 조성 협력 업무협약’을 체결했다.

부천시는 이번 협약을 통해 산업과 금융 분야의 역량을 결합시켜 부천대장 도시첨단산업단지 등 지역 산업 경쟁력을 한층 높일 방침이다.

시는 국책은행인 한국산업은행이 보유한 최고 수준의 정보력과 산업 동향 분석 능력이 부천시의 정밀한 정책 정보와 첨단산업 잠재력과 결합해 큰 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

대규모 기업 유치에도 속도가 붙을 전망이다. 대한항공, SK그룹 등 주요 앵커기업 입주가 예정된 부천대장 도시첨단산업단지에 한국산업은행의 금융 네트워크와 지원이 더해지면, 우수 기업의 추가 유치가 더 빨라질 것으로 예상된다.

또 부천 기업에 대한 성장지원도 더 강화될 것으로 보인다. 시는 한국산업은행의 금융 지원과 경영 컨설팅을 연계해 부천 기업들의 경쟁력을 한층 높이고 지역 경제 전반의 활력을 높인다는 구상이다.

시는 이번 협약을 계기로 부천대장 도시첨단산업단지가 수도권 서부 미래산업벨트의 핵심 거점으로 자리 잡고 중장기적으로 첨단산업 클러스터 구축의 전환점이 될 것으로 보고 있다.

조용익 부천시장은 “이번 협약이 결실을 맺어 뜻깊게 생각한다”며 “활력 있는 지역경제, 질 좋은 일자리, 더 넓어진 광역 교통망, 수준 높은 정주 환경이 어우러진 ‘함께 잘 사는 부천, 모두의 부천’을 만들어 나가겠다”고 말했다.