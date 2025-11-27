- 도 수자연, 귀어 정착 인구 증가 등 균형 발전 콘텐츠 발굴 성과 인정받아

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도의 귀어 정착과 인구증가 등 선도적인 지방 균형발전 정책추진이 빛을 발했다.

충남도 수산자원연구소는 27일 서울 ENA 스위트 호텔에서 열린 ‘2025년 지방 균형발전사례 우수 콘텐츠 시상식’에서 우수한 지역 균형 발전 콘텐츠 발굴 성과를 인정받아 대통령 직속 지방시대위원장상(최우수기관) 수상의 영예를 안았다.

이번 행사를 주관하는 대통령 직속 지방시대위원회는 지방과 수도권의 균형 발전을 위해 노력한 지자체·수행기관을 격려하고, 혁신 사례와 성공의 경험을 공유·확산하고자 지난해부터 우수기관·유공자를 선정해 시상해 오고 있다.

이번 평가에서 도 수산자원연구소는 2020년 ‘충청남도 귀어학교’ 개소 이래 지난 6년간 적극적이고 전문적인 귀어학교 운영으로 제1기부터 14기까지 252명의 졸업생을 배출했으며, 귀어기술 보급 및 어업 후계 인력 육성으로 귀어학교 졸업생이 어업인 후계자(17명)가 되는 성과와 지속적인 귀어 정착 인구 증가(2022년 9월 정착률 17% → 2025년 9월 정착률 37.7%) 등의 성과를 낸 점에 호평을 받았다.

이천희 도 수산자원연구소 수산관리과장은 “이번 수상은 연구소가 제공하는 현장 맞춤형 귀어 실습 교육의 우수성을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 각 분야에서 오랜 시간 종사하며 높은 수익을 창출하는 능력 있는 교수진을 적극 확보해 수준 높은 귀어 교육을 지속하고 수산업 후계 인력 육성 및 기술 보급에 앞장설 것”이라고 말했다.