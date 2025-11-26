공개 오디션으로 박성준·정미경·조수진 등 전 의원들 꺾고 당선

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘은 26일 서울 양천갑 신임 당협위원장으로 함인경 전 대변인을 선발했다.

당 조직강화특별위원회는 이날 오후 서울 여의도 중앙당사에서 공개 오디션을 통해 이같이 결정했다.

함 전 대변인을 비롯해 박성준·정미경·조수진 전 의원, 허훈 서울시의원 등 5명의 후보자는 약 90분간 주도권 토론 등을 진행했다.

최종 선발은 조강특위 위원 투표(40%), 여론조사(20%), 현장 선거인단 투표(40%) 등의 점수를 합산해 이뤄졌다.

조강특위 위원 투표 결과 함인경 후보가 37점으로 가장 높은 점수를 받았고, 뒤이어 박성중(31점)·정미경(29점)·허훈(27점)·조수진(26점) 후보 순이었다.

여론조사 결과는 조수진(8점)·정미경(5점)·박성중(3점)·함인경·허훈(2점) 후보 순으로 높았다. 현장 선거인단 투표 결과는 함인경·정미경(13점)·조수진(6점)·박성중·허훈(4점) 후보 순으로 집계됐다.

최종 결과 함 전 대변인은 52점을 받아 1등을 차지했다.

함 전 대변인은 “믿어 주고, 신뢰하고, 맡겨 주신 만큼 양천갑을 보수의 집결지로 다시 세워 내년 지방선거 승리에 일조하겠다”고 강조했다.