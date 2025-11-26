[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 26일 서울 강남구 코엑스에서 ‘2025 코리아 그랜드 소싱 페어’(Korea Grand Sourcing Fair·KGSF 2025)가 열렸다고 밝혔다.

이 행사는 한국무역협회가 지난 2009년부터 열고 있는 해외바이어 초청 수출상담회로, 올해는 국내기업 880개 사, 해외에서는 미국 월마트와 일본 마루이, 중국 미니소 등 30개국에 150개 사가 참여했다. 특히 올해는 전체 참가자의 약 70%가 K-뷰티와 K-푸드 기업으로 구성되는 등 한류를 기반으로 한 소비재 중심으로 이뤄졌다.

정부는 한류박람회의 K-POP 콘서트 등 글로벌 이벤트와 연계한 마케팅을 강화해 우리 소비재의 현지 체험·홍보 기회를 확대한다는 계획이다.

또 코트라(대한무역투자진흥공사)와 협업해 유통기한·반품 등 소비재 특화 물류 지원과 국가별 인증·컨설팅 제공을 확대하는 등 현장 애로를 신속히 해소해 나갈 방침이다. 글로벌 온라인몰 구축, 배송·결제 대행 솔루션 출범 등을 통해 온라인 기반 수출플랫폼 활성화도 꾀할 예정이다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “K-컬쳐 확산과 함께 K-소비재가 올해 10월까지 누적 857억불(+1.6%) 수출실적을 달성하는 등 새로운 수출 동력으로 빠르게 부상하고 있다”며 “앞으로도 불확실한 통상환경을 극복하고, 우리 기업의 소비재 수출 확대를 위해 다양한 지원책을 추진해 나가겠다”고 강조했다.