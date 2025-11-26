자본시장, 보험, 주택연금 관련 분야 데이터 개방 통해 이용자 활용성 제고

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융위원회는 오는 27일부터 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 보험개발원, 한국주택금융공사가 보유한 금융공공데이터를 추가로 개방한다고 26일 밝혔다.

이번에 개방하는 데이터는 금감원의 ▷주식발행정보 ▷기업지배구조공시정보, 거래소의 ▷ESG지수 및 증권상품, 금투협의 ▷펀드상품판매 현황, 보험개발원의 ▷자동차보험피해자 통계 ▷생명보험 사고원인, 주금공의 ▷주택연금가입정보 등이다. 총 8개 API(프로그램 간 데이터를 주고받을 수 있도록 약속한 언어·메시지 형식), 14개 테이블, 162개 항목이다.

우선 주식발행정보와 기업지배구조공시정보는 상장기업의 자본조달 현황, 임원 현황, 주식 수 변동 등을 포함하고 있어 기업의 지배구조 등을 파악하는 데 활용될 것으로 보인다. ESG지수 및 증권상품정보는 ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 반영한 지수별 구성종목, 등락률, 거래현황 등의 데이터를 담고 있어 ESG를 고려한 투자전략 수립과 의사결정에 활용될 전망이다.

펀드상품판매현황 정보를 통해서는 고객유형별·채널별 판매 추이, 연령·소득·자산 수준별 투자성향 등이 공개된다. 맞춤형 펀드상품개발과 추천서비스 제공을 지원할 것으로 보인다.

자동차보험피해자통계 정보는 사망자 수, 피해자의 부상 정도 및 장애급수, 인당 보험금 등 데이터를 제공해 자동차보험 제도 개선 시 기초자료로 활용 가능하다. 생명보험사고원인 정보로는 연령대별·성별·사인별 사망데이터를 파악할 수 있다. 보험회사는 이를 고도화된 보험상품 설계에 활용할 수 있다.

주택연금가입 정보는 고령층의 노후소득보장 정책과 금융기관의 연금상품 설계 기초자료로 활용될 수 있다. 특히 인구조사통계, 부동산시장정보), 복지인프라 등의 데이터 결합 시 고령층 연금·복지 분야에 다양한 의사결정을 지원할 것으로 기대된다.

금융위는 앞으로도 금융공공데이터 개방을 지속 추진할 계획이다. 금융위에 따르면 지난 10월 말 기준 공공데이터포털에는 102개 API, 335개 테이블이 개방돼 있다. API 활용 신청 건수는 3만1543건이며 6억8475만건의 데이터 조회 이용 실적을 기록하고 있다.

금융위 관계자는 “내년에는 국가 인공지능(AI) 전략과 연계한 데이터 발굴·개방으로 AI 친화적인 금융공공데이터 활용 기반 확충을 추진하겠다”고 전했다.