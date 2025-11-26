표준 매뉴얼·전시관·교육콘텐츠 공동 개발…고령자·외국인 노동자 안전성 강화 목표

[헤럴드경제=김용훈 기자] 산업현장에서 ‘보자마자 위험을 인지하는’ 시각안전 체계를 확산하기 위한 민·관 협력이 본격화한다.

한국산업안전보건공단(KOSHA)과 ㈜케이씨씨(KCC)가 색채·디자인 기반의 시인성 강화 모델을 공동 개발해, 고령자·외국인노동자 등 산재 취약계층의 안전 수준을 높이겠다는 구상이다.

26일 공단은 서울 서초구 KCC 본사에서 ‘산업현장 시각안전 환경조성 캠페인 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 김현중 공단 이사장과 KCC 백창기 부사장이 참석했다.

양 기관은 복잡한 설비와 다양한 공정이 혼재한 산업현장에서 위험구역·경고표시의 즉각적 시인성 확보가 산재 예방의 핵심이라는 데 공감대를 형성하고 협력에 나섰다. 특히 언어·경험 차이로 현장 위험을 즉시 파악하기 어려운 고령자, 외국인노동자를 보호하는 데 시각안전이 중요하다는 점을 강조했다.

협약에 따라 공단과 KCC는 ▷위험구역·안전표시의 시인성을 높이기 위한 시각안전 표준 매뉴얼 개발 ▷산업현장 모델 제시 및 시각안전 전시관 구축 ▷시범현장 조성 ▷교육 콘텐츠 제작 및 대국민 확산 캠페인 전개 등을 공동 추진한다.

공단은 그간 디자인 협회와 협력해 안전색채 도입, 시인성 세미나 개최, 시범사업 등을 진행해 왔다. 이번 협약으로 관련 사업을 산업계 전반으로 확장한다는 계획이다.

KCC는 건축자재·페인트·첨단 소재 등을 생산하는 정밀화학 기업으로, 자체 ‘컬러&디자인 연구센터’를 운영하며 부산역 환승 안내체계 디자인, 공장 위험구역 안전색채 도입 등 색채 기반 안전개선을 다수 수행한 경험을 보유하고 있다.

김현중 공단 이사장은 “안전은 누구나 쉽게, 보는 순간 인식되어야 지켜질 수 있다”며 “협약을 계기로 산업현장에서 노동자들이 위험을 보다 쉽고 빠르게 파악할 수 있는 새로운 사고예방 모델을 제시하겠다”고 말했다.